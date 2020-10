Zwembaden en fitnesscentra sluiten, sporten enkel outdoor toegelaten met maximaal 4 personen: “Uitzondering voor profsporten”

“We doen grote inspanningen wat betreft sport en we trekken een duidelijk lijn. Alle kinderen kunnen binnen en buiten blijven sporten tot de leeftijd van 12 jaar”, legde Weyts uit. “Voor iedereen die ouder is dan 12 jaar leggen we sportactiviteiten aan banden, al maken we een uitzondering voor de profsporten, omdat die ook vallen onder de economische sector. En omdat we dan tenminste nog iets hebben om naar uit te kijken. Individueel sporten kan. Blijf sporten, maar dan wel buiten in een beperkte groep van maximaal vier personen.”