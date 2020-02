Zweedse sensatie Duplantis zorgt alweer voor nieuw wereldrecord polsstokspringen Redactie

15 februari 2020

15u49 1 Atletiek De Zweedse polsstoksensatie Armand Duplantis (20) heeft zich nog maar eens overtroffen: ‘Mondo’ zweefde in Glasgow bij zijn eerste poging over 6m18 en deed zo één centimeter beter dan zijn record van vorige week in het Poolse Torun.

6.18 Duplantis WR pic.twitter.com/xTduk7KBUK 🇬🇧 Nick 🇬🇧(@ TrackFan666) link

Tot vorige week stond het werelrecord polsstokspringen nog op naam van de Fransman Renaud Lavillenie, die in 2014 in Donetsk over 6m16 ging. In het Poolse Torun ging de amper 20-jarige Duplantis dus over 6m17. Vandaag in Glasgow ging het nog eens één centimeter hoger, en dat bij zijn eerste poging en met een schijnbaar geweldig gemak.

Duplantis kent niet alleen sportief, maar ook financieel een gouden week. Hij strijkt al voor de tweede keer de wereldrecordpremie van 30.000 dollar op. Zijn reactie achteraf was er een van een gelukkige, maar allesbehalve extatische atleet.

“Dit is nog maar de start”

“Hoe ik dit verklaar? Dat is moeilijk, het is een complexe discipline. Ik moet vooral mijn ouders bedanken, die mij al als kind lieten oefenen in de tuin”, klonk het voor de camera’s van de BBC. “Het is genieten vandaag, maar dit is nog maar de start. Waar ik mee bezig ben, is de beste sprong van het seizoen afleveren op de Olympische Spelen.”

Onze landgenoot Ben Broeders evenaarde in Glasgow zijn twee weken oude Belgisch indoorrecord van 5m75. Hij ging zo even hoog als regerend wereldkampioen Sam Kendricks uit de Verenigde Staten. De lat ging nadien naar 5m84, maar dat bleek nog te hoog gegrepen voor de Leuvenaar. Alleen Duplantis klaarde die hoogte.