Zure terugkeer voor Lukaku naar Italië: Chelsea onderuit tegen Juventus, 'Big Rom' laat in slot prima kans liggen

Champions LeagueGeen statement bij zijn terugkeer naar Italië, alleen nog meer van hetzelfde. Te weinig ballen, die ene kans (zie video onder) gemist. Romelu Lukaku (28) arriveert maandag in Tubeke niet op het wolkje waarop hij in september kwam aandrijven. Hoeveel Rode Duivels zijn er vandaag eigenlijk écht in bloedvorm?

Een quotering ergens rond het gemiddelde. Die drie op tien hoeft Romelu Lukaku wel niet te verwachten in de Gazzetta of Corriere dello Sport.

Het overkwam ene Kevin De Bruyne woensdag. Een reporter van Franse sportkrant L’Equipe had de botte bijl bovengehaald. De prestatie van De Bruyne in het Parc des Princes had hem duidelijk niet kunnen bekoren.

Ondermaats voor een speler van zijn niveau was de verklaring. De Bruyne laat er zijn slaap niet voor. Hij weet dat hij tijd nodig heeft. Fysiek is hij nog niet top. Na de zeurende pijntjes in de enkel is hij nog altijd zoekende.

Roberto Martínez rekent straks op De Bruyne voor de halve finale van de Nations League, tegen de Fransen, maar bij gebrek aan een spelmaker in zijn beste vorm wordt het terugvallen op zijn ‘usual suspects’: Thibaut Courtois en Romelu Lukaku. Zijn enige sterren die dit seizoen voorlopig echt een verschil hebben kunnen maken. Bezorgen zij de Bronzen Generatie straks een troostprijs?

Romelu Lukaku begon met vier goals in vier wedstrijden bij Chelsea, maar na acht matchen is de doelpuntenteller op die vier blijven steken.

De oorzaak daarvan ligt niet enkel bij hem. Hij verknalde een counter tegen Juventus. Hij joeg een voorzet in niemandsland. Hij miste een grote kans. Geheel in de lijn van de ploegprestatie. De opbouw bij Chelsea is te traag. Ze missen de creativiteit en de flits van een Mason Mount. Tegen Juve was het zo voorspelbaar allemaal.

En zo valt ook zijn spits, ondanks loopacties en fysieke gevechten, zonder aanvoer. Hij was van goeie wil, maar tegen een overmacht voerde hij een ondankbare job uit. Bonucci en De Ligt grinnikten. Zo hebben ze het graag. Ze hadden tijd genoeg om mekaar in te dekken. Eénrichtingsverkeer in een doodlopende straat. Lukaku’s enige mogelijkheden waren een gekraakt schotje na een ingestudeerde hoekschop, een mislukte kopbal na een licht zetje in de rug en die bal die hij over de lat pompte. Pover.

Als ze bij Chelsea Lukaku enkel als pivot blijven uitspelen, komen niet al zijn kwaliteiten tot zijn recht. ‘Big Rom’ heeft meer variatie en beweging nodig. En vooral meer bruikbare ballen en voorzetten. Het vertrouwen sluipt weg.

Dat was ook Antonio Conte niet ontgaan. De oud-trainer van Inter, man die Lukaku richting top duwde, is tegenwoordig analist op Sky Italia.

Conte: “Naar mijn mening heeft Chelsea nog altijd niet de formule gevonden om het beste uit hem te krijgen. Ze hebben te vaak geroteerd. Pas als ze weten hoe ze Romelu aan moeten spelen, worden zij het te kloppen team in de Premier en de Champions League. Maar zover zijn we nog niet.”

Ondanks aanhoudend balbezit verloor Chelsea bij Juventus. Federico Chiesa, één van de sterren op het EK, was op de counter de killer met dienst.

