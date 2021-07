Zoveel verdient Belgische atleet aan medaille op Olympische Spelen: meer dan Amerikanen, een pak minder dan veel Aziatische atleten

Olympische SpelenHet Belgisch Olympisch Comité (BOIC), dat met de grootste delegatie sinds 1952 naar de Spelen trekt, reikt dezelfde premies uit als vijf jaar geleden in Rio. Zo krijgt een Belgische olympiër 50.000 euro voor een gouden medaille. Wat blijkt: in vergelijking met andere landen ligt het Belgische prijzengeld nog best hoog.

Een gouden medaille in Tokio levert een Belgische atleet 50.000 euro op, zilver 30.000 euro en brons 20.000 euro. Mooie, maar geen astronomische bedragen, zoals dat bij de Olympische Spelen altijd het geval is. Het is vooral een erezaak en prestigeslag. Wie net naast het podium valt, kan zich troosten met 10.000 euro. Voor de vijfde tot de achtste plaats ligt nog 5.000 euro klaar. Voor de ploegsporten bedragen de premies per atleet 12.500 euro (goud), 7.500 euro (zilver), 5.000 euro (brons), 2.500 euro (vierde plaats) en 1.250 euro (vijfde tot achtste plaats). Ook trainers mogen zich in het geval van eremetaal aan een premie verwachten, al bedraagt die maximaal 25 procent van wat de atleten ontvangen. Allemaal premies die niet door het IOC, maar wel door het BOIC uitgegeven worden.

Een belangrijke kanttekening: de Belgische premies liggen wél behoorlijk hoog ter vergelijking met andere landen. Zo kunnen Amerikaanse atleten 37.500 dollar of 31.661 euro (goud), 22.500 dollar of 18.997 euro (zilver) en 15.000 dollar of 12.665 euro (brons) opstrijken. Hoeveel de premies voor Nederlandse atleten voor deze Spelen bedragen, is nog niet officieel bekend gemaakt. Verwacht wordt dat ze in de lijn van Rio zullen liggen, en toen bedroegen de bonussen 25.500 euro (goud), 19.125 euro (zilver) en 12.750 euro (brons). Beduidend minder dan de Belgische premies dus. Het Verenigd Koninkrijk reikt dan weer géén prijzengeld uit. Aziatische landen betalen doorgaans dan weer erg goed. Zo ontvangt een Kazach die goud pakt een cheque van 250.000 dollar of 211.056 euro. Singapore betaalt 750.000 (Amerikaanse) dollar of 633.169 euro aan een goudenmedaillewinnaar.

Grootste delegatie sinds 1952

België trekt met een delegatie van 121 atleten (plus acht reserven) naar de Spelen, die uitkomen in 25 sporten. Dat is de grootste delegatie sinds de Spelen van 1952, toen er 135 Belgen naar Helsinki reisden. Vijf jaar geleden tekenden 104 Belgische atleten in 19 sporten present in Rio. Zij keerden met zes medailles naar huis: zevenkampster Nafi Thiam en wielrenner Greg Van Avermaet pakten goud, de Red Lions (hockey) en Pieter Timmers (zwemmen) waren goed voor zilver, Jolien D’Hoore (baanwielrennen) en Dirk Van Tichelt (judo) wonnen brons.

Nog dit: wegens de huidige coronamaatregelen zal de huldiging van de atleten anders verlopen. Zo zullen ze hun medailles zélf moeten aandoen tijdens de podiumceremonie. “Er zal geen direct contact zijn met de atleten”, liet IOC-voorzitter Thomas Bach optekenen.

