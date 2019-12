Bingoal Gesponsorde inhoud Zorgt Tim Merlier voor unieke dubbel? Belgisch Kampioen op de weg én in het veld? Aangeboden door Bingoal

20 december 2019

10u00 32

Deze zomer kroonde Tim Merlier zich tot Belgisch kampioen op de weg. Maar ook in het veld zet de Oost-Vlaming forse stappen. Kan hij de eerste renner in de geschiedenis worden die in een jaar tijd beide tricolores pakt? Als het van zijn coach Erwin Borgonjon afhangt wel. “Ze zullen hem er moeten afrijden.”

“Ik heb vertrouwen in eigen kunnen, maar ook Toon Aerts haalt deze maand zijn beste niveau”, zegt Tim Merlier zelf over zijn kansen op een tweede driekleur in een half jaar. Niels Albert en Paul Herygers droppen dan weer de naam Wout van Aert, terwijl de voormalige wereldkampioen dit seizoen nog geen cross heeft gereden. Maar ook de naam van Tim Merlier zelf gaat dus over de tongen. Erwin Borgonjon, sinds 2013 coach van de Oost-Vlaamse sprinter, gelooft volop in de kansen van zijn poulain.

“Tim zit in elk geval in de goede flow”, vertelt Borgonjon. “Vorig seizoen liep het voor geen meter, met dank aan een parasiet die een winter lang zijn lichaam als het ware terroriseerde. Toen hij eind december weer stilaan zijn niveau haalde, kwam hij in Diegem dan met het dijbeen hard op de balkjes terecht bij een val en holde hij opnieuw achter de feiten aan. Dan loop je niet over van vertrouwen. Dit jaar is het tegenovergestelde het geval.”

We kennen het verhaal van Tim Merlier. Het voorbije voorjaar reed hij zelfs een aantal wegwedstrijden in zwarte outfit wegens geen ploeg, maar daarna werd hij opgepikt door de broers Roodhooft. Daar kreeg hij het vertrouwen en het materiaal om op de weg een stap vooruit te zetten. Dat resulteerde onder meer in winst in de Elfstedenronde, gevolgd door de Belgische titel in Gent, waar hij het hele peloton klopte in de massasprint.

“Al kwam dat allemaal niet uit de lucht gevallen”, relativeert Borgonjon de progressie waar iedereen het over heeft. “Tim won de voorbije jaren ook zijn koersen. Het is wel zo dat hij nu meer evenwicht gevonden heeft in zijn manier van trainen. Vroeger lag zijn basistempo op training wel eens te hoog, terwijl het op momenten dat het echt hard moest gaan, iets te traag ging. Daar heeft hij aan gewerkt. Hij ‘luistert’ gemakkelijker, net ook omdat het vertrouwen er nu is dat die aanpak werkt. Los daarvan is hij een jaartje ouder. Dat helpt ook. En de broers Roodhooft, zijn teammanagers, beseffen heel goed tot wat Tim Merlier in staat is. Ze vertrouwden hem het kopmanschap toe en dat werkt alleen maar positief. ‘Vertrouwen krijgen’ is trouwens iets wat 99 procent van de renners nodig heeft om te presteren. Laat ons zeggen dat al die puzzelstukjes de voorbije zomer allemaal in elkaar zijn gevallen.”

Dat opgebouwde vertrouwen heeft Merlier nu meegenomen in zijn wintercampagne. Van der Poel steekt er bovenuit. Maar achter VdP moet Merlier dit veldritseizoen voor niemand schrik hebben. In die mate dat hij meer dan een outsider is geworden voor het Belgisch kampioenschap in Antwerpen.

“Zoals hij nu rijdt, heeft hij een reële kans”, is Borgonjon overtuigd. “Het parcours in Antwerpen is minder zwaar dan dat van Ronse of Overijse. En zelfs daar haalde Tim de top vijf. Op Linkeroever moeten ze hem er toch maar afrijden. Ik denk dat het duidelijk is dat niemand met hem naar de sprint wil. Wees er maar zeker van: de concurrentie is meer bezig met hem, dan hij met de concurrentie.”

Een groot voordeel is dat niets moét, vertelt Borgonjon er graag bij. “Een tweede tricolore is een bonus voor hem. Tenminste, zo ervaar ik het. Hij heeft er al eentje. Dat kan geen enkele concurrent zeggen. Door de dominantie van Mathieu van der Poel, die zonder tegenslag na de Europese ook de wereldtitel kan pakken, is de driekleur de enige trui die nog voor het grijpen ligt. Dat zorgt voor druk bij de concurrentie. Terwijl Tim vooral geniet van wat hij nu doet. Hij kan en moet dit zien als een beloning voor al het harde werk van de voorbije maanden en jaren.”

Rest de vraag: zal Merlier tegen begin januari zijn allerbeste niveau halen? “Dat is de bedoeling”, aldus Borgonjon nog. “Het belangrijkste werk is gebeurd op stage, waar hij een grote blok volume heeft getraind. Daarna volgde een week herstel. Wat hem rest is nog wat finetuning in de laatste weken. Wat extra intensiteit inbouwen op het juiste moment. En af en toe – figuurlijk – op de rem gaan staan, zodat hij fris blijft. Want net die frisheid kan het verschil maken tussen winst of verlies. En die frisheid krijg je door af en toe eens in te houden. Door je niet kapot te rijden op training. Het is een perceptie waar je een deel van de profs nog steeds moet van overtuigen. Keihard trainen geeft zoveel voldoening, maar het zorgt er ook voor dat je net dat tikkeltje frisheid ontbreekt als je concurrent demarreert. Ook dat heeft Tim ondertussen begrepen.”

Bij Bingoal staat Tim Merlier aan 8.00 genoteerd. Voor elke euro die u nu inzet, krijgt u er 8 terug. Toch wel het moment om eens een berekende gok te wagen. Ga naar Bingoal.be.