Zorgen om Fernando Gaviria: alles wijst erop dat topsprinter coronavirus heeft - Ploegen in UAE nog tot 14 maart in quarantaine Redactie

04 maart 2020

10u29

Bron: La Gazzetta dello Sport, El Tiempo 7 Wielrennen Gisteren raakte in de Verenigde Arabische Emiraten bekend dat minstens zes personen - renners en niet-renners - tijdens de UAE Tour positief hebben getest op het coronavirus. Volgens de Gazzetta dello Sport en enkele Colombiaanse media zou daarbij een Colombiaanse renner besmet zijn. Er wordt nadrukkelijk in de richting gewezen van topsprinter Fernando Gaviria. Hij is op dit moment immers nog de enige Colombiaanse renner die in quarantaine zit in Dubai. In zijn thuisland maken ze zich dan ook zorgen. “Wij hebben geen informatie over hem”, klinkt het bij zijn familie.

Het lokale ministerie van Volksgezondheid en Preventie (MoHAP) in de Emiraten maakte gisteravond bekend dat al zeker twee Russen, twee Italianen, een Duitser en een Colombiaan besmet zijn. “Zij zijn in contact gekomen met de twee eerdere besmettingen die in deze wielerronde werden vastgesteld”, klonk het in de mededeling van de overheid. Die Colombiaan zou Fernando Gaviria zijn: hij is de enige Colombiaanse renner die in quarantaine zit.

De Colombiaanse krant El Tiempo nam contact op met de familie van Gaviria, in de hoop meer informatie te vergaren. Maar ook papa Hernando en zus Juliana zijn in het ongewisse. “Wij kunnen niet met hem praten, dus we weten van niets”, aldus Hernando. Juliana beaamt: “We hebben geen informatie over hem.”

Quarantaine tot 14 maart

De renners van UAE Team Emirates zitten inmiddels zes dagen in quarantaine, terwijl ook de stafleden en renners van Cofidis, Gazprom-Rusvelo en Groupama-FDJ hun kamer niet mogen verlaten. Opvallend: UAE-renner Diego Ulissi verblijft ook nog steeds in Abu Dhabi, terwijl hij deze week vader werd van zijn tweede kindje. De leden van de teams die nog aanwezig zijn, moeten nog tot 14 maart in quarantaine blijven.

Thierry Vittu, teambaas van Cofidis, reageerde via sociale media op het nieuws. “De deadline ligt dan wel erg ver weg, maar toch zijn we een beetje opgelucht”, legde hij uit. “Tot dusver wisten we van niets. Het feit dat er nu duidelijkheid is, doet deugd.”

Cofidis startte in de Emiraten zonder Belgen. Het Franse team is er aanwezig met de Spanjaarden Jesus en José Herrada, de Eritreeër Natnael Berhane, de Australiër Nathan Haas, de Deen Jesper Hansen, de Fransman Stéphane Rossetto en de Italiaan Attilio Viviani.

Vorige week donderdag werd de UAE Tour stopgezet wegens het coronavirus. Alle renners en stafleden werden nadien getest op het virus en moesten in hun hotels blijven. De meeste ploegen konden intussen naar huis terugkeren.

Leer alles over het coronavirus in dit dossier.

Lees ook:

Pieter Serry en Victor Campenaerts weer thuis van UAE Tour: “Ik vond het een leerrijke ervaring” (+)

Corona zet alles op de helling: een maand lang geen voetbal en koers in Italië?

U voelt zich ziek. Wanneer, hoe en waar testen op coronavirus? (+)

Zo voelt het om het coronavirus op te lopen: “Hoesten alsof ik doodging” (+)