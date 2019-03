Zo warmen wereldkampioenen klifduiken zich op LDW

20 maart 2019

09u31 0

Wereldkampioenen klifuiken Rhiannan Iffland en Gary Hunt zijn in Zuid-Afrika. Ze willen zich voorbereiden op het nieuwe seizoen dat start in april. Op de beelden duikt het duo 21 meter diep, het water is er amper 15 graden. Ze springen recht in de ‘Burke’s Luck’ kuilen, die bevinden zich zo’n 4,5 uur ten noorden van Johannesburg.