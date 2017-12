Zo beleefden zij het sportjaar 2017 (#1 Sabine Appelmans): "Serena was een waar rolmodel in een moeilijk jaar voor vrouwen" Dries Mombert

10u15 2 ANP Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden tien (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als eerste in het rijtje: Sabine Appelmans.

1/ Wie leverde de grootste Belgische sportprestatie in 2017?

"Dat is zo moeilijk. Er is zoveel gebeurd dit jaar op sportief vlak. Als ik er dan eentje moet uitpikken, dan ga ik voor Nafi Thiam. Ik vond het heel knap wat ze gepresteerd heeft. Eerst op het EK en dan op het WK. Echt sterk."

2/ Wie is (inter)nationaal de sportman van het jaar?

"Ik laat hiervoor even mijn tennishart spreken: David Goffin. Mocht hij de Masters hebben gewonnen, dan had ik zijn naam al laten vallen bij de vorige vraag. De manier waarop hij dit jaar de handschoen heeft opgenomen en hoe hij zich vooral tijdens het seizoenseinde heeft ontwikkeld, ongelofelijk."

3/ Wie is internationaal de sportvrouw van het jaar?

"Ik heb een boontje voor Serena Williams. Ze was zwanger en dan won ze toch nog die Australian Open in januari. Ze staat er ook nog altijd op haar 36ste, dat getuigt van zoveel mentaliteit. Bovendien overstijgt ze, in een jaar waar veel rond de manier waarop naar vrouwen wordt toegekeken, haar sport. Ze is een rolmodel voor de sterke vrouw. En volgend jaar staat ze er gewoon opnieuw. Daar kun je nu al van op aan."

4/ Wat was Belgisch de grootste tegenvaller in 2017?

"Als ik naar mijn eigen sport kijk, dan moet ik vaststellen dat niemand zwaar onder de verwachtingen is gebleven. Neen, doe mij dan maar het Eurostadion-debacle."

5/ Wat was internationaal de grootste tegenvaller in 2017?

"De Russiche dopingperikelen. Het blijft jammer dat zoiets gebeurt. Daartegenover vind ik de genomen maatregelen wel goed. Als signaal kan dat tellen."

6/ Van welke sportwedstrijd heeft u het meest genoten in 2017?

"Dan denk ik spontaan terug aan de halve finale op de Masters. Goffin tegen Federer, in mijn ogen de allergrootste tennisser ooit. Ik heb zelden zo fanatiek meegeleefd met een tennismatch. Alles kwam daarin samen."

7/ België grijpt naast het mede-organisatorschap voor het EK voetbal in 2020: hoe erg vindt u dat?

"Weet je, ik was voor de finale van de Davis Cup aanwezig in het Pierre Mauroystadion in Rijsel. Toen ik daar rondkeek, dacht ik ‘wow’. Het is erg dat zoiets niet in België kan. Wij moeten zo’n stadion ook hebben en niet alleen voor het voetbal of het EK. Het stimuleert mensen om samen te komen en sport te beleven. Neen, ik vind het heel erg."

8/ Wat verwacht u van de Rode Duivels op het WK voetbal 2018 in Rusland?

"Individueel zijn er zoveel goede spelers en ze staan nog steeds hoog op de FIFA-ranking. Dat zegt dus wel iets. Hopelijk lukt het nu ook om er als ploeg te staan. Ik hoop enkel dat de mensen niet té veel verwachten."

9/ Philippe Gilbert gaat voor winst in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix in 2018. Greg Van Avermaet wil de Ronde van Vlaanderen winnen. Wie gaat in zijn opzet slagen?

"De ene moet er nog twee winnen en de andere één. (lacht) Dus dan ga ik maar voor Van Avermaet. Als je hem in een dilemma zou laten kiezen tussen de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Vlaanderen dan zou hij nog steeds voor die laatste kiezen. Ik vind het super dat die mannen met zoveel ambitie rondrijden."

10/ Acht u David Goffin in staat om een grandslam te winnen in 2018?

"Hij heeft bewezen dat hij het kan op de Masters, het wordt dus spannend. Toch is er een grote kanttekening. De top vier gaat er weer staan. Djokovic en Murray zijn opnieuw hard aan het trainen en ook Federer en Nadal zullen top zijn. Laten we hem vooral niet té veel druk opleggen. David heeft nog tijd. Maar het kan inderdaad wel in 2018. Ik denk dan wel dat hij niet moet uitgaan van eigen sterkte, maar moet hopen dat het bij die toppers even tegen zit om dan toe te slaan."

