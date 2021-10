“Zinloos om je kwaad te maken op de reglementen. Het is de verdediger die in de fout ging bij goal Mbappé”: huisref Tim Pots over Franse ‘offsidegoal’

Ongetwijfeld heel wat getier in de (Spaanse) huiskamers. Hoe komt het dat de winning goal van Kylian Mbappé niet werd afgekeurd? De Franse snelheidstrein stond toch voorbij de Spaanse verdediging? Klopt, maar de deviatie van Eric Garcia verandert alles. Omdat hij de bal bewust beroerde, begon er volgens de nieuwe reglementen een nieuwe fase. Mbappé daardoor geen buitenspel, hij werkte het vervolgens piekfijn af.

Volledig scherm De fase met Mbappé. © VTM

“Ik vind het een belachelijke regel”, vertelt Marc Degryse in de studio. “Had die Spaanse verdediger de bal niet geraakt, telde het doelpunt niet. Maar je kan er toch niet bewust afblijven? Je kan toch niet bewust de bal doorlaten? Hij probeerde de bal weg te werken.” Degryse verwijst bovendien naar een doelpunt van Lukaku op het EK. Een Russische verdediger raakte de bal, ‘Big Rom’ stond daardoor geen buitenspel en trof raak.

Volledig scherm De goal van Lukaku telde op het EK. De Russische verdediger Semenov beroerde namelijk nog de bal. Zo werd het buitenspel opgeheven. © VRT

Spanjaarden vol ongeloof

De Spanjaarden stelden zich achteraf ook vragen bij de regel. “Het was gewoon buitenspel, maar omdat Garcia de bal bewust wilde spelen, was het geen buitenspel meer. Het slaat nergens op”, mokte Sergio Busquets. Ook Garcia zelf reageerde vol ongeloof. “Wat had ik dan moeten doen? Opzij stappen en Mbappé laten lopen? Hopelijk passen ze deze regel in de toekomst aan, want om op deze manier te verliezen doet veel pijn.”

Schampschot

Volgens de letter van de reglementen was er niets mis met de beslissing om het doelpunt toe te kennen, aldus onze huisref Tim Pots. Om de offsidepositie van Mbappé op te heffen, moesten er drie voorwaarden vervuld worden. “Eén: de verdediger, Garcia, moet bewust de bal raken. Het is niet dat hij de bal per ongeluk tegen hem aangeschoten krijgt, Garcia probéért de bal te raken. Hij doet iéts. Wat het resultaat van zijn tussenkomst ook moge wezen - een schampschot of een bal die wél vol wordt geraakt - dat doet er eigenlijk niet toe. Ik herinner me een fase in Mechelen waarbij een verdediger van Beerschot de bal in eigen doel devieerde, om te beletten dat een speler van KVM zou scoren. Raakte hij die bal niet, dan had de aanvaller offside gestaan en zou er geen owngoal zijn gevallen. Het heeft dus geen zin om kwaad te zijn op de reglementen. De verdediger gaat in de fout. Ofwel ontzet hij de bal, ofwel doet hij niets, al snap ik wel dat zoiets tegen z’n natuur ingaat. Maar zo’n situaties doen zich elke week voor.” De twee andere voorwaarden zijn dat de aanvaller niet in duel mag gaan met de verdediger - Mbappé stond twee meter verwijderd van Garcia - en dat de aanvaller ook niet om de bal in duel gaat.

Comfortabel verdedigen

De IFAB, het orgaan dat de voetbalregels opstelt en bijstelt, deed eigenlijk niets meer dan een bestaande offsideregel verfijnen, waarbij een aanvaller nooit buitenspel kan staan bij een pass van een verdediger - ook als dat een aangeschoten of afgeweken bal is. Door een onderscheid te maken tussen bewust raken en een deviatie, is dat ‘probleem’ opgelost. Pots: “Ik begrijp dat mensen de situatie zoals met Mbappé niet eerlijk vinden, omdat hij een voorsprong heeft op de verdediger en daar gebruik van maakt. Maar ik vrees dat, als je de regel afschaft, de remedie nog erger is dan de kwaal. Dan krijg je andere problemen en discussies. Stel dat - waar Marc Degryse en Filip Joos voor pleiten - het buitenspel niét wordt opgeheven, dan wordt het wel heel comfortabel verdedigen. Want dan gaat elke keer de offsidevlag de hoogte in gaan. Dat gaat de spektakelwaarde niet ten goede komen.”

Schandaal

Je kan debatteren over de zin en onzin van de regel, maar zelfs Spaans bondscoach Luis Enrique ging er liever niet te hard op in. “Wat mij betreft, was het een duidelijke buitenspelgoal, maar ik praat liever niet over dingen waarover ik geen controle heb. Het Franse doelpunt zorgt niettemin voor een bittere nasmaak van een match waarin we gelijkwaardig aan de wereldkampioen waren.”

Ook de Spaanse media bespreken uiteraard uitvoerig de fase. Marca vond het een ‘illegaal’ doelpunt. “Spanje bezweek in de tweede helft tegen Frankrijk in een scheidsrechtersschandaal dat ongekend is in het VAR-tijdperk.” Mundo Deportivo tekende dezelfde woorden op. “Dit was een groot schandaal in de finale van de Nations League. Frankrijk werd tot winnaar gekroond in San Siro na een duidelijk buitenspeldoelpunt van Mbappé.”

