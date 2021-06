“Zijn wij zeker dat wij sterk genoeg zijn?”: onze chef voetbal ziet hoe Rode Duivels ook na 0-2 tegen Finland mysterie blijven

Rode Duivels9 op 9. Gewonnen nu ook van Finland. Op spaarstand. Zonder dat de Rode Duivels écht hun ware gezicht lieten zien. Hoé sterk zijn zij? Wanneer nemen zij het masker af? Zondag in Sevilla zullen we al veel meer weten.

5.000 Finnen waren het water overgestoken – wéér speelde de tegenstander een thuiswedstrijd. Zo is het niet leuk meer. Wie weet spelen de Rode Duivels zondag in Sevilla wel tegen Spanje...

Bloedheet, was het in Sint-Petersburg. Dat was hier ook te zien in het sexy Russische straatbeeld, maar u weet wat Al Pacino zei in The Devil’s Advocate: ‘Look, but don’t touch.’

Dat is ook zo’n beetje wat de Rode Duivels deden met Finland: kijken maar niet bijten. Zoals een vervaarlijke hond die jou aanstaart maar niet aanvalt. De hitte zal er wel iets mee te maken hebben. De ploeg die tempo moest maken, was benadeeld.

Finland zou ‘de belangijkste wedstrijd uit de geschiedenis’ voetballen op de rand van de eigen zestienmeter. Dat is gokken. Dat is figuurlijk balanceren op de slappe koord.

Hazard had meteen door hoe het moest. Lukaku aanspelen in de box, Romelu zou dan afleggen voor de opkomende mensen. Het lukte een paar keer, zonder vervolg of gevaar.

Het was gezapig. Meesterschap zonder meer.

Dat had verschillende redenen. De sneltrein op rechts, Thomas Meunier, werd gemist, vinden wij. Trossard liep rechter wingback, maar dat is vragen aan een bakker dat hij voor één dag beenhouwer is – dat zal ook niet geweldig zijn. Leandro is een speler voor het centrum.

Chadli, links, is dan weer niet de Chadli van drie jaar geleden.

En dan is er Eden Hazard...

Twee jaar niet gevoetbald. Het is niet omdat Eden lacht dat hij opnieuw de oude Hazard is, hé. Dat kán ook niet, gezien de recente geschiedenis. Het is vooralsnog hopen op flitsen.

Zoals kort voor de rust, toen Hazard aan de basis lag van de beste Belgische aanval uit die eerste helft. Hij ontdeed zich op de eigen helft van twee tegenstanders, sprintte met de bal, waarna even later Doku het leer naar de verste hoek krulde – Hradecky met een gewéldige save. Een goede counter, was dat.

Het was op spaarstand, het voetbal dat de Duivels op de mat legden. Alles bij elkaar heb je als collectief tot dusver op dit EK één overweldigende helft gespeeld – die eerste tegen Rusland. Is dat alarmerend? Neen. Problematisch? Ook niet. Het is gewoon niet goed weten waar we nu aan toe zijn.

Maar ach, staan we daarmee niet even ver als vóór het toernooi?

Want de tweede helft bracht aanvankelijk niet veel beterschap. De lucht boven Sint-Petersburg even warm, het voetbal van de Duivels even lauw.

De Bruyne nam snel een hoekschop, maar Hazard knalde recht op de doelman.

De Rode Duivels zijn een mysterie, veel meer dan pakweg Italië. Hoé goed zijn ze?

Wat vanavond toch opviel vanuit de tribunes: het mocht best wat enthousiaster. De hitte? Een slome mars.

Kort na het uur de beste kans voor de Belgen tot dan: een prima Witsel, Eden die léék te gaan scoren, maar Hradecky met een miraculeuze redding.

De Finse muur leek dan toch te vallen. De Bruyne met werkelijk een fenomenale pass, Lukaku controleerde al net zo machtig, en werkte beheerst af. De VAR had evenwel een millimeter (of twee) offside gezien – die mensen moeten zich ook nuttig maken, natuurlijk.

Nog twintig minuten.

Finland voetbalde om een bijkomende nationale feestdag – 21 juni.

De Rode Duivels voetbalden, ja toch wel om geen deuk in het eergevoel en het vertrouwen te krijgen.

Martínez wachtte met vervangen. Aan Chadli en Trossard had je echt niets.

Tik Tok is een van de sponsors van dit toernooi, maar veel dansjes vielen hier niet te beschrijven.

Het eergevoel werd finaal dan toch gespaard, met die krachtige kopslag van Thomas Vermaelen, waarbij de bal via de paal en de onfortuinlijke Hradecky in doel verdween (0-1).

Verdiend op basis van het balbezit. Meer niet.

Lukaku deed in de slotfase waarom hij mocht spelen – uit een assist van, hoe kan het anders, Kevin De Bruyne: scóren (0-2).

Arme Finnen.

Het is nu afwachten wie de tegenstander wordt komend weekend in de achtste finale zondag in Sevilla. Dat dreigt een zeer taaie brok te worden.

En wees nu eens heel eerlijk, mensen: zijn wij zeker dat wij sterk genoeg zijn om alles en iedereen aan te kunnen?

Het kan. Maar het kan ook niet.

Drie groepswedstrijden hebben ons niet wijzer gemaakt.

Op naar Sevilla.

Daar zal het straatbeeld even ravissant zijn.

Geen angst – wij zijn adept van Al Pacino.

