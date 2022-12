“Zijn kleurrijke kerstoutfit was het enige dat sprankelde”: Britse pers snoeihard voor exit van “machteloze” Peter Wright

WK dartsKim Huybrechts zei het na afloop van de partij zelf al: “Ik klopte de naam Peter Wright, maar niet de persoon. Normaal is hij twintig keer beter.” De Schot was allesbehalve in zijn beste doen. “Na zijn uitschakeling keek hij even verbaasd als een dagtoerist die net zijn vervoer van de kust naar huis had gemist”, luidt het onder meer in de Britse pers.

The Daily Mail: “Een droevig einde voor Wright”

“De regeerperiode van wereldkampioen Peter Wright is tot een droevig einde gekomen”, steekt de Daily Mail van wal. “Zijn kleurrijke kerstoutfit was het enige dat sprankelde. Wright probeerde wel terug te vechten in de vijfde set, maar Huybrechts bezegelde zijn lot voor een verrast publiek.”

The Sun: “Not all Wright”

The Sun titelt met het woordgrapje “Not all Wright”. “De Schot werd weggeblazen door ‘The Hurricane’”, valt er te lezen. “Fysiek was hij aanwezig, maar in gedachten zat Wright ergens anders. Het was een slappe vertoning van Wright, eentje zonder sprankels en kerstsfeer. Hij heeft er een jaar opzitten om snel te vergeten na gezondheidsperikelen en de ziekenhuisopname van zijn vrouw in de aanloop naar dit WK.”

The Mirror: “Lusteloos en chaotisch”

“De manier van verliezen was lusteloos en chaotisch”, klinkt het bij The Mirror. “Wright kwam nochtans op het podium in een kerstoutfit die het geloof op een positieve uitslag uitstraalde. Maar hij stootte op een tegenstander die nog nooit verder is geraakt dan de kwartfinales. Na de uitschakeling keek Wright even verbaasd als een dagtoerist die zijn vervoer van de kust naar huis had gemist.”

The Daily Star: “Verandering van pijlen hielp niet”

“Kampioen Peter Wright moet het WK verlaten na een constante verandering van pijlen”, kopt de Daily Star. “Wright won dan wel de eerste set, nooit zag hij er comfortabel uit. Hij wisselde regelmatig van pijlen. Dat hielp de zaak niet vooruit.”

BILD: “1-4-nederlaag komt overeen met machtsverhoudingen”

Ook in de Duitse pers wordt er gereageerd op de uitschakeling van Wright. “Der champ ist raus”, aldus BILD - “De kampioen is naar huis”. “Peter Wright ervoer een zeer nare puinhoop in ‘Ally Pally’. Huybrechts legde de basis voor zijn overwinning in de vierde set. Een ogenschijnlijk machteloze Wright stond zo 1-3 achter. De uiteindelijke 1-4-nederlaag stemde overeen met de machtsverhoudingen op het podium.”

