Zij staan Hoefkens bij: De Mil deed al “unieke ervaring” op en Okon grapte halfjaar geleden nog dat “Club hem niet nodig had”

Zeven jaar werkt Rik De Mil intussen bij Club Brugge. Drie jaar coachte hij de U19, vier jaar de beloften. Net als Hoefkens heeft hij een groot aandeel in de doorstroming van talenten als Charles De Ketelaere, Cisse Sandra en Noah Mbamba. Aangezien blauw-zwart nóg meer wil inzetten op eigen talent, is de aanstelling van De Mil als T2 geen verrassing.

De voorbije weken zat De Mil al geregeld op de bank bij Club, aan de zijde van Alfred Schreuder. In februari 2021 was hij zelfs even T1 ad interim toen Philippe Clement, diens staf en een aantal spelers in quarantaine zaten voor de Europa League-play-offs tegen Dinamo Kiev. “Een unieke ervaring”, noemde De Mil dat.

Zijn promotie tot assistent bij Club is alvast een nieuw hoogtepunt in zijn blitzcarrière. Elf jaar geleden was hij nog leraar toegepaste economie in het college in Blankenberge en doelman bij provincialer FC Veldegem. Nu dus de rechterhand van Hoefkens. De Mil staat gekend als een keiharde werker die, zoals hij al bewees, jonge talenten beter maakt. Zowel voetbaltechnisch als mentaal - hij houdt jongeren met de voeten op de grond.

Waar De Mil zelf geen ervaring heeft als profvoetballer, heeft Paul Okon dat ruimschoots. En dat is nog een understatement. De Australiër, die ook de Belgische nationaliteit heeft, speelde van 1991 tot 1996 op Olympia. Hij won de Gouden Schoen, één landstitel en twee bekers. In het buitenland kwam hij uit voor onder andere Lazio Roma, Middlesbrough FC en Fiorentina.

Vrijwel meteen na zijn spelerscarrière begon hij als trainer. In eigen land stond hij onder meer aan het roer van de nationale U19 en U20-ploegen en was hij hoofdcoach van eersteklasser Central Coast. Okon verhuisde vorig jaar, samen met zijn gezin, terug naar Brugge. Daar stampte hij een Italiaanse speciaalzaak uit de grond, in de schaduw van Jan Breydel. Zijn vier zonen spelen allemaal in de Club-academie. In een interview met deze krant in december gaf Okon al aan opnieuw aan de slag te willen als assistent. “Club Brugge? We hebben al over een paar dingen gesproken, maar ze doen het fantastisch zonder mij. Ze hebben Paul Okon niet nodig”, grapte hij toen. Nu blijkt van wel. De Mil en Okon tekenden, net als Hoefkens een contract van onbepaalde duur.

