Zes op zes een must voor Club en Leko? “Enkel de match tegen Kortrijk is van tel” Thomas Taecke

02 maart 2018

14u53 0 Club Brugge telt af naar de allesbepalende play-offs, toch doet blauw-zwart er goed aan om eerst KV Kortrijk en STVV opzij te zetten. Ivan Leko wil niet gezegd hebben dat zes op zes een must is: “We willen niet rekenen. Enkel de match tegen Kortrijk is van tel”.

’t Wordt tijd dat Club Brugge nog eens een wedstrijd wint, maar toch maakt Ivan Leko zich weinig zorgen in de aanloop van het duel tegen KV Kortrijk: “Het klopt dat ons voetbal nog steeds goed is, maar de resultaten zijn in 2018 minder. Voor wat we getoond hebben, verdienen we drie of vier punten meer. We moeten deze situatie accepteren. Zes op zes een must tegen KVK en STVV? We willen niet rekenen. We willen alleen maar de wedstrijd van morgen winnen. Enkel de match tegen Kortrijk is nu van tel”.

Leko recupereert Scholz, die vorige zondag in Luik opzij bleef, en ziet ook Nakamba terugkeren uit schorsing: “Scholz zit terug in de selectie. Hij is wedstrijdfit. Dat geldt ook voor Clasie. Momenteel is hij honderd procent fit, na de match moeten we zien of hij een eventuele reactie voelt aan de adductoren. Met Jordy, Nakamba, Vormer en Vanaken hebben we vier fitte middenvelders”, moet Leko morgen weer keuzes maken.