Zelfs Manchester City staat niet meer op de foto: het hallucinante 2019 van Liverpool 31 zeges - 5 draws - 98 punten op 108 - Doelsaldo: 88-28 Kristof Terreur in Engeland

31 december 2019

16u00 0 Premier League 'Mind the gap.' Strafste team van 2019: Liverpool. Zelfs Manchester City staat niet meer op de foto.

De teller staat donderdag op 364 dagen. Liverpool kan er dan tegen Sheffield United 365 van maken. Een vol jaar ongeslagen in de Premier League. De laatste keer dat 'The Reds' in eigen competitie verloren, was op 3 januari 2019, in het Etihad-Stadion in Manchester (2-1). Sindsdien volgden 31 zeges, 5 gelijke spelen, 88 doelpunten, 28 tegengoals en 98 punten.

Geen team in de vijf topcompetities dat in 2019 dezelfde cijfers kan voorleggen. Niet Man City, dichtste belager van Liverpool, niet PSG in een competitie met scheefgetrokken verhoudingen. Op Anfield hebben ze het mooi voor mekaar. Een competitief elftal met zijn sterspelers aan het begin van de piek in hun carrière: Henderson (29), Wijnaldum (29), Van Dijk (28), Firmino (28), Matip (28), Mané (27), Alisson (27), Salah (27), Fabinho (26). Aangevuld met de twee beste wingbacks: Trent Alexander-Arnold (21) en Andy Robertson (25). Na de Champions League, Europese Supercup en WK voor clubs volgt in april de Premier League. Alles gewonnen.

Met de 'core' van zijn ploeg kan Jürgen Klopp nog wel even door. Na tien jaar sukkelen heeft Liverpool verstandig gebouwd. Symbiose tussen trainer, spelerskern en fans, tussen coach, staf en bestuur. Klopp is de man die alle lijntjes verbindt. De CEO op de bank. Toen hij op 1 oktober 2015 in New York zijn visie uit de doeken deed, verbaasde hij de top van Liverpool, geleid door nochtans ervaren businessmensen.

Hij vertelde hen dat voetbal meer dan een systeem alleen was. Dat het ook regen was, vliegende tackles en heel veel lawaai in een stadion. Hij stipte aan dat het publiek op Anfield opnieuw geactiveerd moest worden. Om zijn elftal over de dode momenten heen te helpen. "Hij sprak en analyseerde op hetzelfde niveau als een businessleider - en ik loop al meer dan 27 jaar mee", vertelde Mike Gordon, voorzitter van Amerikaanse eigenaars FSG.

Geslaagde transfers

Met zijn technisch directeur, Michael Edwards, die gesteund wordt door een batterij data-analisten, zat Klopp snel op dezelfde lijn. Op stoplap Klavan, Solanke en blunderkeeper Loris Karius na zijn alle transfers sinds januari 2016 geslaagd. Met Mané, Wijnaldum, Matip, Van Dijk, Salah, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Alisson, Keita en Fabinho als speerpunten. Stap voor stap heeft Liverpool de machine geüpgraded. Met de juiste profielen en de juiste leeftijden. De resultaten zie je op het veld en in de prijzenkast. Beste ploeg ter wereld.

Liverpool sluipt met 36 ongeslagen matchen dichter bij de absolute records in de Premier League. ‘The Invincibles’ van Arsenal bleven tussen 2003 en 2004 42 wedstrijden ongeslagen, Chelsea vijftien jaar geleden onder José Mourinho 40 matchen. Arsenal bleef 539 dagen ongeslagen tussen 4 mei 2003 ( 2-3-verlies tegen Leeds) en 24 oktober 2004 (2-0-verlies bij Manchester United). Liverpool kan Arsenal evenaren als ze tot het einde van het huidige seizoen ongeslagen blijven. Op 26 juni 2020 zullen de ‘Reds’ dan ook 539 dagen zonder verlieswedstrijd zijn.

