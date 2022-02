Zelfs bij medaille zal kunstschaatster Kamila Valieva niet op het podium verschijnen

Lees hier alles over de Winterspelen! Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Haar lot lag in handen van een Amerikaanse, Italiaanse en Sloveense rechter die gisteren een hoorzitting hielden. Ze spraken zich uitsluitend uit over haar verdere deelname aan Peking 2022 en dus haar aantreden in de individuele schaatscompetitie. Niet over het goud dat Rusland eerder in de landencompetitie won en waar Valieva aan deelnam. Daar kan pas over geoordeeld worden als de gehele dopingzaak wordt behandeld. Voor die volledige uitspraak is het wachten op het International Testing Agency (ITA), bevoegd voor dopingcontroles tijdens de Winterspelen. Mogelijk volgt die uitspraak pas na het einde van de Spelen op 20 februari. Daarom wordt er een slag om de arm gehouden. Als Valieva donderdag, na de vrije kür, in de top drie eindigt, wordt er geen medailleceremonie gehouden.

Maar het TAS besliste dus wel dat Valieva in competitie mag blijven. In de motivering van de uitspraak heeft het TAS het over “onherstelbare schade voor de atlete, als zij uitgesloten zou worden van de Olympische Spelen”. Het sportribunaal benadrukte daarbij dat de atlete niet positief testte tijdens de Spelen en dat er nog steeds een disciplinaire procedure lopende is na die positieve test in december. Volgens het TAS werd de atlete pas erg laat op de hoogte gebracht van haar positieve test en moet zij de tijd krijgen om zich te verdedigen.

Valieva stond in het oog van een dopingstorm. Vorige week bleek dat ze eind december op de nationale kampioenschappen positief had getest op het verboden product trimetazidine. De piepjonge Russin kwam deze Spelen al in actie met het landenteam, waarmee ze goud won. De podiumceremonie van die competitie werd uitgesteld, officieel vanwege een “juridische kwestie”. Volgens het Russische olympisch comité is er evenwel geen reden om die uitslag te wijzigen omdat Valieva al eind december positief testte en niet tijdens de Spelen.

Kamila Valieva vandaag op training.

Pas op 8 februari kwam het resultaat van die positieve dopingtest binnen. Tijdens de Spelen. De analyse had vertraging opgelopen door een coronagolf bij het labopersoneel. Het RUSADA had Valieva dinsdag voorlopig geschorst, maar na beroep van de kunstschaatsster werd die beslissing een dag later teruggedraaid waardoor ze op de Spelen kon blijven. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dopingautoriteit WADA én schaatsunie ISU lieten daarna weten in beroep te gaan en de vrijspraak aan te vechten bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS). Omdat de beslissing voor de start van de individuele competitie (15 februari) moest genomen worden, hielden drie rechters van het TAS zondag een spoedzitting. Zopas kwam de uitspraak: ze verwerpen het beroep.

Verder onderzoek

Het WADA zal wel een onderzoek instellen naar de entourage van Valieva. Hun code vereist dat, wanneer een zogenaamde ‘protected person’ - wat de minderjarige Valieva is - mogelijk een dopinginbreuk heeft begaan. Uiteraard mag de teamarts, Phillip Shvetsky, zich aangesproken voelen. Hij werd in 2008 al eens voor twee jaar geschorst door de Russische roeifederatie omdat hij verboden middelen toediende aan z’n atleten.

Maar ook coach Eteri Tutberidze wordt met de vinger gewezen. Op Twitter was de hashtag ‘shame on you, Tutberidze’ een tijdlang trending. Tutberidze vraagt zich af waarom het meer dan een maand duurde voor het positieve resultaat van Valieva’s dopingtest op 25 december bekend raakte. “En waarom ze dan op de Spelen werd toegelaten als het verdacht zou zijn. Ofwel is dat een noodlottig toeval of een snood plan.”

Coach Eteri Tutberidze geeft Kamila Valieva een knuffel.

Ook ex-kunstschaatsers spreken zich intussen uit over de discussie, zoals icoon en tweevoudig olympisch kampioene Katarina Witt. “Dit schandaal is een dramatische smet op haar prille en veelbelovende carrière. Hopelijk wordt ze goed omringd en beschermd zodat ze niet kraakt. Kamila heeft viervoudige sprongen met veel ijver en moed geleerd. Aan doping zou ze niets hebben gehad. Zeker niet met haar artistieke uitstraling. Maar de volwassenen die verantwoordelijk zijn, verdienen voorgoed van sport uitgesloten te worden.”

WADA teleurgesteld

Het Wereldantidopingagentschap (WADA) reageert teleurgesteld. “De volledige motivering van het TAS hebben we niet ontvangen, maar het lijkt ons dat het Sporttribunaal voor zijn uitspraak de antidopingcode niet gerespecteerd heeft. In die code is er geen ruimte voorzien voor uitzonderingen voor beschermde personen, zoals minderjarigen.”

Het Wereldantidopingagentschap gaf ook een mogelijke verklaring voor de laattijdige bekendmaking van de positieve test. “Het WADA gaat er altijd van uit dat de nationale antidopingagentschappen contact opnemen met het laboratorium, om de analyse van de stalen te bespoedigen. Het is immers wenselijk dat de testen zijn uitgevoerd voor de start van grote toernooien, zoals de Olympische Spelen”, aldus het WADA. “Volgens de informatie die wij verkregen hebben, heeft het RUSADA het afgenomen staal niet gemarkeerd als prioritair, waardoor het labo in Stockholm er geen voorrang aan heeft gegeven.”

Belgisch teamleider Straathof: “Dit heeft impact op iemand van amper 15" Jeroen Straathof, op de Winterspelen teamleider van de Belgische schaatsers, is tevreden dat het Internationaal Sporttribunaal (TAS) zich heeft uitgesproken over de inzetbaarheid van Kamila Valieva. “Nu is er duidelijkheid over de wedstrijd van morgen”, verklaart hij. “Wij zijn hier natuurlijk vooral bezig met de prestatie van Loena, we willen ervoor zorgen dat ze het zo goed mogelijk doet. Natuurlijk hebben we het over Valieva. Maar ik ben wel blij dat Loena’s focus op een zo goed mogelijke uitvoering van haar küren ligt.” Over de grond van de zaak deed het TAS geen uitspraak. “Het TAS heeft alleen maar in deze fase geoordeeld dat Valieva mag deelnemen aan de komende competitie. Wij wachten af wat er hierna nog zal beslist worden”, aldus Straathof. Volgens Straathof zal al de commotie sporen nalaten bij de jonge Valieva. “Ik was daarnet op de training van Loena. Daarna was het de beurt aan Valieva. En dan zie je inderdaad de grote media-aandacht. Dit heeft natuurlijk impact op een sporter van amper 15 jaar. Ik hoop dat Valieva goed omringd wordt, net zoals wij Loena goed begeleiden.”

Kamila Valieva vandaag op training.

Bekijk hieronder: Loena Hendrickx droomt van top vijf in Peking

Loena Hendrickx op training.