Ze wilden haar uit Tour gooien en ook op sociale media werd ze beschimpt: Nicole Frain komt met excuses na zware val waarbij ze collega aanreed met 53 km/u

Even terug naar de etappe van maandag, waarvan de finale werd getekend door de ene val na de andere. Het voornaamste slachtoffer: Marta Cavalli van FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. De Italiaanse topfavoriete werd op 25 kilometer van de meet aangereden toen ze zelf een valpartij voor zich wilde ontwijken. De Australische kampioene Nicole Frain keek even naar haar fietscomputer, zag niet wat er zich net voor haar had afgespeeld en reed op volle snelheid in op Cavalli. Hallucinante beelden. Het Italiaanse slachtoffer reed de etappe nog uit, maar gooide nadien de handdoek in de ring. Gelukkig bracht een scan in het ziekenhuis geen breuken aan het licht.

Quote Als ik haar was, was ik niet meer van start gegaan. Maar goed, ik ben niet haar, haar ploeglei­der of de organisa­tie. Stephen Delcourt, ploegbaas van Cavalli bij FDJ

Intussen kreeg Frain, die kort na de etappe claimde “dat ze een gaatje zag”, de wind van voren. Op sociale media klonk het overal dat de Australische uit de wedstrijd moest worden gezet, of dat ze er zelf moest uitstappen. En ook Stephen Delcourt, ploegbaas van Cavalli bij FDJ, is bij Cyclingnews dezelfde mening toegedaan. “Als ik haar was, was ik niet meer van start gegaan. Maar goed, ik ben niet haar, haar ploegleider of de organisatie”, klinkt het onomwonden. Een val als deze is moeilijk om naar te kijken. Hier werken we niet voor. Het is moeilijk te beschrijven. Ik beeldde me een slecht scenario in en dacht aan Marta en haar familie. Hoe is het mogelijk dat dit is gebeurd?”

Volledig scherm Frain voor de start van de etappe van maandag. © Photo News

Ook in het peloton zelf is Frain nog steeds de gebeten hond. Audrey Cordon-Ragot, een Franse van Trek-Segafredo: “Het is haar eerste koers in Europa sinds een tijdje, maar ze liet me al vallen bij de start. Ik begreep meteen met wie ik te maken had en heb haar de hele race ontweken.” Ellen van Dijk, Nederlands ploegmate van Cordon-Ragot, was zelfs nog een stuk scherper. “We rijden de Tour mét Zwift, niet óp Zwift. Laat ons hopen dat het peloton zich herinnert dat je hier niet dóór andere mensen kan rijden.” Op het online fietsplatform, dat deze wielerronde sponsort, kan dat namelijk wel.

Parkhotel Valkenburg, de ploeg van Frain, springt dan weer in de bres voor de geviseerde Australische. “Het was absoluut niet de intentie van Nicole om iemand pijn te doen”, zegt sportief directeur Bart Faes bij VeloNews. “Als we dat gevoel zouden hebben, dan hadden we haar uit de wedstrijd gehaald. Ze reed op dat moment 53 kilometer per uur. Als je dan even niet kijkt, ben je zo 15 meter verder en dan is het gebeurd. Ze heeft die hele valpartij niet gezien.”

Quote Ik deed nog mijn best om haar te ontwijken, maar ik kon geen kant meer uit. Uiteraard was dit nooit mijn bedoeling en ik excuseer mij aan alle betrokke­nen. Nicole Frain

Frain excuseerde zich gisteren zelf trouwens ook al. “Helaas had ik niet door dat er een andere crash was gebeurd. Mijn ploeggenote kon nog uitwijken naar links, maar ik kreeg die kans niet omdat ik het niet had gezien. Daardoor viel ik over de renster die al op de grond lag (Cavalli, red.). Ik deed nog mijn best om haar te ontwijken, maar ik kon geen kant meer uit. Uiteraard was dit nooit mijn bedoeling en ik excuseer mij aan alle betrokkenen. Ik heb zelf ook pijn, maar ik kon gelukkig wél weer op mijn fiets stappen”, zo klinkt het onder meer in de lijvige Instagrampost.

Dodelijk verkeersongeluk

Het is de tweede keer dat Frain op ongelukkige manier in het nieuws komt. In 2014 raakte de toen 21-jarige Frain betrokken in een verkeersongeluk waarbij een 78-jarige man het leven liet. Naar verluidt viel Frain, die een opgeschorte straf kreeg, toen in slaap achter haar stuur.