“Ze mogen geen transfers doen”: Barcelona blijft in vieze papieren nu ook La Liga-baas club dwingt te besparen

VoetbalVreugde op het veld, miserie in de boekhouding. FC Barcelona blijft in vieze papieren zitten. “Vandaag de dag, heeft de club geen budget vrij om uit te geven in de komende transferperiode”, zegt La Liga-baas Javier Tebas.

Om geld vrij te maken voor transfers, verkocht Barcelona vorig jaar een deel van de tv-rechten. Daardoor konden onder meer Lewandowski, Raphinha en Koundé naar Catalonië worden gehaald. La Liga wil dat nu vermijden en wil de financiële controle scherper stellen. “In het geval van Barcelona moeten de uitgaven aan transfers en lonen verlaagd worden van 650 miljoen euro naar 450 miljoen euro.” Dat betekent een besparing van 200 miljoen euro. “Want vandaag heeft de club geen budget vrij om uit te geven in de komende transferperiode.” Barcelona had natuurlijk gehoopt veel inkomsten te halen uit de Europese campagne dit seizoen. Al werd dat geen succes. De Catalanen sneuvelden in de groepsfase van de Champions League. In de Europa League werd Barcelona meteen uitgeschakeld door Manchester United.

“We hebben de club ook aangemoedigd om spelers te verkopen”, vertelde Tebas nog. “40% van elk bedrag dat ze incasseren, mag worden uitgegeven aan een nieuwe speler.” Op de loonlijst van Barcelona staan natuurlijk wel enkele spelers die voor veel geld verkocht kunnen worden. Zo zijn, volgens Transfermarkt, Pedri 100 miljoen euro waard, Gavi 90 miljoen, Aráujo 60 miljoen en Dembélé 60 miljoen euro - we kunnen nog wel even doorgaan. Al valt te betwijfelen of Barcelona effectief aan een grote uitverkoop zal beginnen.

In eigen land gaat het Barcelona sportief wel voor de wind. De Catalanen wonnen gisteravond in Real Madrid de heenwedstrijd in de halve finales van de Spaanse beker. In de competitie hebben de troepen van Xavi een bonus van zeven punten op de aartsrivaal.

