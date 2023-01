“Ze moet minder snoeprepen eten”: ex-tennisster Jelena Dokic wordt als tv-reporter zwaar geviseerd op sociale media, maar haar boodschap is duidelijk

Australian OpenJelena Dokic (39) heeft op haar sociale media zwaar uitgehaald naar pestkoppen die haar de voorbije dagen hebben geviseerd. De gewezen tennisster is als tv-reporter aan de slag op de Australian Open en deelde enkele voorbeelden van wat ze zoal over zich heen heeft gekregen. Waarna ze de pestkoppen dus ook van repliek diende.

Dokic maakte als tennisster vooral furore rond de eeuwwisseling. Zo bereikte ze in 1999 als 16-jarige de kwartfinales op Wimbledon, een jaar later schopte ze het zelfs tot de halve finales. In 2002 bereikte ze de vierde plek op de WTA-ranglijst, haar hoogste klassering ooit. Hoewel ze in de jaren die volgden ook op Roland Garros en de Australian Open nog de kwartfinales bereikte, maakte Dokic haar potentieel nooit helemaal waar. In 2011 won ze haar zesde en laatste single WTA-titel in Maleisië, eind 2013 zette ze een punt achter haar loopbaan.

Naast de tenniscourt was het niet altijd rozengeur en maneschijn voor Dokic. In haar autobiografie ‘Unbreakable', die in 2017 uitkwam, doet ze het schokkende verhaal hoe vader Damir Dokic haar tijdens haar jeugd mishandelde. “Als ik niet goed trainde of een mindere wedstrijd had gespeeld, dan wist ik dat ik een pak slaag ging krijgen. Mijn vader haalde dan zijn riem naar boven of trapte me met zijn harde schoenen tegen mijn schenen”, vertelde ze. “Wat ik allemaal heb meegemaakt, heeft mijn carrière geruïneerd. Het was een vreselijke periode. Ik kon nooit iets goed doen en kreeg het bijna elke dag te verduren. Hij maakte me uit voor hoer, een hopeloze koe en een vuile slet Hij sloeg zó hard dat ik soms flauw viel.”

In het verleden liet ze zich ook al meer dan eens openlijk uit over haar strijd tegen de kilo’s en afgelopen zomer pakte ze nog uit met een emotionele boodschap waarin ze zei hoe ze zich van het leven wilde beroven. Nu trekt ze opnieuw stevig van leer, nadat ze op sociale media veel negatieve reacties kreeg op haar gewicht.

“Het bodyshamen en fatshamen de laatste 24 uur waren waanzinnig”, zo schrijft Dokic als eerste zin bij een Instagrampost waarin ze enkele voorbeelden aanhaalt. En da’s niet overdreven. “Ik denk dat het niet eerlijk is dat een walvis zoals Dokic mijn genot van tennis te kijken wegneemt", zo staat er onder meer te lezen, terwijl anderen schrijven dat ze minder “snacks”, “snoeprepen” en “baklava” moet eten. “Zo’n mensen moesten zich schamen”, gaat Dokic verder in haar post. “’Wat is er met haar gebeurd, dat ze zo dik geworden is?’, is de commentaar die ik het meest te lezen krijg. Ik zal je vertellen wat er gebeurd is: ik zoek een manier om te overleven en te vechten.”

“Het maakt niet uit wat ik doe, of wat er gebeurd is, want het doet er niet toe welk maatje ik heb. Vriendelijk zijn, een goed mens zijn, dát is wat ertoe doet”; gaat ze verder. “En diegenen die me zo’n berichten sturen, zijn dat zeker en vast niet. Wat er nog toe doet, is jullie online gepest en fatshaming. Wie zich daaraan bezondigt, is een slecht, gemeen en onwetend iemand. Ik kan en zal terug in vorm geraken, voor mij en mijn gezondheid, maar jij wordt er geen beter mens van. Gewicht zal veranderen, maar slechte mensen zullen altijd slechte mensen blijven.”

Quote Ik hou van jullie allemaal, zelfs van die pestkoppen want jullie geven me zoveel motivatie en inspiratie. Om te doen wat ik doe, en om te strijden tegen mensen zoals jullie. Jelena Dokic

Dokic breekt een lans voor iedereen die hetzelfde lot als haar moeten ondergaan. “Ik vecht voor al diegenen die om deze reden geviseerd worden. Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik zal blijven opkomen voor mezelf. Ik zal dit gedrag blijven veroordelen en mijn platform blijven gebruike om iets goed te doen. Om anderen te steunen en hen een stem te geven. Om hen minder alleen en bang te laten voelen.”

Tot slot richt ze zich nog een keertje tot haar volgers. “Voor al wie me steunt, en jullie zijn met veel: bedankt vanuit het diepste van mijn hart. En aan alle oprecht goede mensen, ook bedankt”, aldus Dokic, die nog meegaf de identiteit van de online pestkoppen niet te onthullen. “Ik hou van jullie allemaal, zelfs van die pestkoppen want jullie geven me zoveel motivatie en inspiratie. Om te doen wat ik doe, en om te strijden tegen mensen zoals jullie.”

