“Ze hebben mijn leven in gevaar gebracht”: Milan-middenvelder Bakayoko niet te spreken over optreden van politie na schietpartij

Serie ATiemoué Bakayoko, de 27-jarige middenvelder van AC Milan, heeft gereageerd op het politieoptreden van begin juli. De Fransman werd in de wijk Porta Garibaldi met de auto door de politie van Milaan staande gehouden. Terwijl een agent hem fouilleerde, richtte een andere agent haar wapen op de auto. Snel bleek dat ze de verkeerde verdachte voor zich hadden. “Vergissen is menselijk, maar ik heb een probleem met hun manier van werken”, vertelt Bakayoko op Instagram.

De beelden dateren van 3 juli, maar gaan nu rond op sociale media. De Fransman werd in de Milanese wijk Porta Garibaldi door de politie geïnterpreteerd en gefouilleerd. Ondertussen hield een andere agente de auto van de Franse middenvelder onder schot. Achter het stuur zat wellicht een vriend van de voetballer. Even later kwam er ook een derde agent in het spel. Wanneer die iets zegt tegen zijn collega’s, lijken ze te beseffen dat het om Bakayoko gaat. De taferelen vonden plaats op straat en in volle verkeer, niet vreemd dus dat het werd gefilmd.

De Milanese politie stuurde maandag een statement uit. “Het fouilleren gebeurde op 3 juli. Er was daarvoor een schietpartij in de nabije omgeving. De twee mannen reden in dezelfde auto als de verdachten en voldeden aan de beschrijving. Een van hen was een man met een donkere huidskleur en een groene T-shirt. Vandaar dat een pistool werd getrokken.”

Volledig scherm Het incident met Bakayoko. © Twitter/Photo News

Nu heeft ook Bakayoko gereageerd op het incident. En hij is niet te spreken over het politieoptreden. “Vergissen is menselijk, daar heb ik geen problemen mee. Mar de manier waarop ik aangepakt werd, is wél een probleem”, zegt hij op Instagram. “De gevolgen hadden zoveel erger kunnen zijn had ik mijn kalmte niet bewaard. Want wat zou er gebeurd zijn had ik niet de kans gekregen om voetballer te worden en daardoor niet op tijd herkend zou worden? Je ziet op de video niet alles. Je moet weten dat ze op een meter afstand met het pistool naar ons hebben gericht. Ze hebben ons leven duidelijk in gevaar gebracht. Waarom kon dit niet gewoon een controle zijn die naam waard? Door naar te papieren van het voertuig te vragen? Of door een gesprek aan te gaan?”

Amnesty Italië stelt zich eveneens vragen. “Dit was een discriminerende praktijk die ernstige gevolgen had kunnen hebben.”

Volledig scherm Tiemoué Bakayoko met Zlatan Ibrahimovic © REUTERS