“Zal Sporza een lege doos worden?”: VRT moet zich terughoudend opstellen bij uitzendrechten voor sport

Segers maakt zich echter vooral zorgen over het sportluik. Daar klinkt het dat de VRT zich terughoudend moet opstellen bij het verwerven van de uitzendrechten. Ze vraagt zich af of Sporza een lege doos zal worden. "Ik zal de minister hierover ondervragen, want wat betekent dit nu echt? Dat de VRT de kruimels mag krijgen als ze het beleefd vraagt? Dat de Vlaming voortaan reclameblokken bij de vleet zal moeten slikken bij de Ronde?"