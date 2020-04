Zakenman Michael Jordan plant gigantische golfbaan neer: ook deze topsporters worden slapend rijk MDRW

01 april 2020

06u35 0 Sport Michael Jordan (57) scoort ook in de nadagen van zijn roemrijke carrière. De voormalig basketballer ontpopt zich tot een succesvolle zakenman en stampte een een gigantisch golfterrein uit de grond.

Een juweeltje van zo’n 180 voetbalvelden groot, omgeven door groen en uitgerust met de meest luxueuze snufjes. “The Grove 23” in Zuid-Florida is the place to be voor alles wat golf ademt. Het kostenplaatje is dan ook niet min: iets meer dan 18 miljoen euro. Jordan verdiende natuurlijk flink z’n boterham in Amerika. Het vermogen van de GOAT (Greatest of All Time, red.) wordt op zo’n 1,7 miljard euro geschat. Om een idee te geven: dat is meer dan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Eden Hazard samen.

MJ stak zijn liefde voor golf nooit onder stoelen of banken. Ook niet toen hij nog bij de Chicago Bulls speelde. Zo werd de Amerikaan voor een belangrijke wedstrijd vaak urenlang op de golfbaan gespot. En oude liefde roest niet. Daarom spaarde hij kosten nog moeite voor z'n nieuwste pareltje. Zelfs een appelsienenboomgaard moest wijken voor het golfterrein.

Jordan is al lang meer ondernemer dan basketballer. Tijdens zijn carrière verdiende hij een fortuin aan zijn iconische Air Jordan-sneakers. Vandaag bezit hij meerdere steakrestaurants, een Nissangarage en zelfs z'n eigen NBA-team in de Charlotte Hornets.

Effende de weg voor Cristiano Ronaldo en Kompany

Michael Jordan is lang niet de enige topsporter die na zijn carrière een zakenimperium uitbouwde. Cristiano Ronaldo is wellicht het bekendste voorbeeld. De Portugees opende zopas z’n derde hotel. En dan vergeten we bijna nog zijn kledinglijn, parfummerk en lucratieve sponsordeals.

Investeren hoef je ook LeBron James niet te leren. De speler van Los Angeles Lakers heeft onder andere een Amerikaanse pizzaketen en muzieklabel achter zijn naam staan. Daarnaast is hij ook aandeelhouder bij voetbalclub Liverpool FC.

Vincent Kompany combineert zijn job als topvoetballer al jaren met die van zakenman. Zo investeerde hij in een zevental vastgoedbedrijven, voetbalclub BX Brussels en een bedrijf dat limousines verhuurt. “Een manier om tot rust te komen”, verwoordde hij het zelf. Vince The Prince heeft trouwens een diploma aan de Manchester Business School op zak. Good Kompany, de twee cafés die hij in Antwerpen en Brussel opende, kenden minder succes.

Ook bij kooivechter Conor McGregor moet het geld rollen. De 31-jarige Ier heeft een lijn van maatpakken en zelfs een eigen whiskeymerk.