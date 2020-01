Ysaline Bonaventure plaatst zich voor tweede kwalificatieronde Redactie

14 januari 2020

08u01 0 Australian Open Ysaline Bonaventure (WTA 115) heeft zich in Melbourne geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De 25-jarige Bonaventure, het negende reekshoofd, versloeg de Française Diane Parry (WTA 337) in twee sets: 6-2; 7-5. De partij duurde één uur en 14 minuten. In de volgende voorronde wacht voor Bonaventure de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 208) of de Italiaanse Martina Trevisan (WTA 154).

Met Yanina Wickmayer (WTA 147) en Greet Minnen (WTA 119) treden nog twee Belgische vrouwen in de kwalificaties aan. Minnen, het dertiende reekshoofd, staat tegenover thuisspeelster Kaylah McPhee (WTA 224). Wickmayer treft later dinsdag met Ellen Perez (WTA 248) eveneens een Australische.

Wie drie kwalificatierondes overleeft, bereikt de hoofdtabel en vervoegt daar Elise Mertens (WTA 17), Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 79).

Meer over WTA

sportdiscipline

tennis

sport

sportevenement