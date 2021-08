Yellow Tigers knokken zich helemaal terug van 0-2-achterstand en scoren zo gouden punten tegen favoriet Rusland

VolleybalDe Yellow Tigers hebben in de groepsfase op het EK in Belgrado voor een stunt gezorgd. Na twee onzekere sets tegen topland Rusland (0-2) herpakte België zich met veel bravoure en zorgde het zelfs voor een stunt na een beklijvende tiebreak. Twee gouden punten in de strijd voor een kwalificatieplaats.

Voor de wedstrijd was er even twijfel of Britt Herbots – de beste Belgische aanvalster – na het intensieve duel met Servië en nog herstellende van een licht buikspierletsel wel op volle kracht kon starten. Ze kon niet als vanouds met haar krachtige topspinservice uitpakken, maar toonde zich aanvallend andermaal van onschatbare waarde. Herbots werd topscorer met 32 punten.

Een goede opslag was nochtans nodig om de lange Russische speelsters uit evenwicht te brengen. Drie belangrijke momenten bepaalden het verloop van de openingsset. Met Marlies Janssens aan de opslag werd het 12-6 voor de Belgen. Toen volgde een scharniermoment. De Russen – met het 17-jarige toptalent Fedorovtseva aan de service (vier aces)- scoorden negen punten op rij. En na slordigheden van de Yellow Tigers en gemiste setballen volgde bij een 29-29-score een ‘rare’ beslissing van de ref. De Tigers verloren de openingsset, bleken aangeslagen en misten scorend vermogen in de tweede set.

Vechtersploeg

Maar deze Tigers dragen het label van ‘vechtersploegje’. Met vernieuwde moed en eindelijk onverschrokken aan de service werd Rusland ‘weggeblazen’ in set drie. De weerbaarheid van de Belgische selectie, zelfs na nieuwe service-aces van Fedorovtseva, redde de Yellow Tigers. Een knap blok, gevolgd door een even knappe opslag van Janssens, gaf de Belgen ademruimte. De ingevallen Silke Van Avermaet – sterk in aanval en service – zorgde voor een beslissende vijfde set, waarin de Yellow Tigers na 10-10 verrassend het verschil maakten.

“We botsten aanvankelijk op ons eigen verwachtingspatroon”, zei bondscoach Gert Vande Broek. “Het hoofd ging op hol door overenthousiasme. Bij tegenslag slaat dat dan om in spanning. We hebben ons in de laatste sets opnieuw geconcentreerd op de kernopdrachten. Sturend met een beetje meer afstand, want hun hart was groter dan hun hoofd. Vooruitkijken doe ik niet, na deze zege. Straks volgt een nieuwe opdracht tegen Bosnië, ik ga nog niet over bonuspunten spreken.”

België: Van de Vyver 1 (Van Sas), Herbots 32, Sobolska 4 (Van Avermaet 9), Guilliams 8 (Van Avermaet 9), Van Gestel 18, Janssens 16. Libero: Rampelberg

Rusland: Startseva 1(Matveeva 3), Fedorovsteva 29 (Kapustina 1), Enina 7, Lazareva 18 (Kadochkina 5), Smirnova 16, Kotova 4. Libero: Pilipenko, Zaytseva

