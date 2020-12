Yaremchuk pakt snel rood, Vanhaezebrouck: “Het was een verkeerde reactie. Hij heeft zich geëxcuseerd voor de volledige kleedkamer”

Vanuit het niets weerklonk in de eerste helft van Kortrijk-AA Gent plots een schreeuw in het Guldensporenstadion. Yaremchuk deelde - weg van de bal - een por met twee handen uit aan Golubović. De Serviër ging naar de grond en Smet trok naar het scherm. Daar zag hij dat de spits een rode kaart verdiende. Een pijnlijke aftocht volgde (zie boven). Gent verloor uiteindelijk ook.

“Een rode kaart is nooit slim", reageerde Hein Vanhaezebrouck achteraf. “Yaremchuk heeft zich geëxcuseerd voor de hele kleedkamer na de match. Hij zit er enorm mee. Ik hoop dat het een les is voor de toekomst. Het was een reactie. Ik denk dat er daarvoor al een paar ‘wrijvingen’ geweest waren die niet in beeld zijn gebracht. Maar dat is eigen aan verdedigers die tegen een goeie spits spelen. Die proberen hem een beetje te destabiliseren. Dit was een verkeerde reactie van hem.”