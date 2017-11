Yannick Noah: "Goed voor mijn positie dat Gasquet dubbel hielp winnen” Bart Fieremans

19u00 0 Photo News Het dubbelpunt zou van goudwaarde kunnen zijn voor Frankrijk. Dat beseft ook Yannick Noah, die met zijn keuze voor Richard Gasquet naast specialist Pierre-Hugues Herbert een gewaagde gok had genomen: “Bij verlies zou ik het warm onder mijn voeten gekregen hebben.”

Noah was weer zijn filosofische kalmte zelf op de persconferentie. Maar tijdens het dubbel hebben we hem zelden zo opgenaaid zien coachen, als wou hij ook al zijn energie overdragen op de spelers. Zeker toen het Franse schip in de derde set even dreigde te zinken, pompte hij zijn spelers met gebalde vuisten schreeuwend op, ook het uitzinnige Franse publiek hield het thuisduo over moeilijke momenten heen. “We hebben het publiek dat we verdienen”, zei Noah. “Iedereen realiseerde zich dat dit een heel belangrijk punt in de ontmoeting kan zijn. De sfeer deed me denken aan Lyon (in 1991 versloeg Frankrijk toen met Noah als kapitein het onklopbaar gewaande duo Agassi-Sampras van de VS, red.). Alleen zat er nu met 25.000 mensen nog meer volk in de zaal.”

De Franse kapitein besefte dat zijn ploeg vooral in de derde set door het oog van de naald was gekropen:“Gek hoe een match kan kantelen op twee à drie punten. In de eerste set speelden we vrijwel perfect, maar in de tweede set zakte ons niveau, en in de derde set installeerde zich twijfel in de hoofden. Onze opslag houden bij 3-5 en de break waren cruciaal, daarna keerde het geloof terug en steunde het publiek ons fenomenaal.”

Eind goed, al goed voor Noah in de dubbel. Want zijn selectie met Richard Gasquet in de plaats van specialist Nicolas Mahut stuitte op veel vragen bij de Franse media. Herbert-Mahut was een goed ingerodeerd duo dat al twee grandslamtitels won, terwijl het duo Herbert-Gasquet pas voor het eerst samenspeelde.

Noah: “Het is waar dat de beslissing voor Gasquet heel moeilijk was. Veel mensen uit de buitenwereld deelden mijn visie niet. En ook intern in de groep had niet iedereen dezelfde mening als de coach en de staff. Kiezen voor Mahut zou politiek correct geweest zijn, en dan kan je ook met eer verliezen, maar ik had verschillende redenen om voor Gasquet te kiezen. (lacht) Voor mijn positie persoonlijk is het wel gunstig dat hij vandaag gewonnen heeft. Ik dacht dat ze beiden complementair kunnen zijn. Richard heeft een ongelooflijke opslagreturn, en Pierre-Hugues dekt in de volley heel veel ruimte af.”

Ook Gasquet geeft toe dat de keuze in het dubbel niet evident was – niet voor Noah en niet voor hemzelf: “Het zorgde wel voor bijkomende druk. Noah gaf ons vertrouwen in een situatie in het dubbel die ik niet gewend was, en dan nog in een finale van de Davis Cup. Ik ga niet verstoppen dat we ook veel konden verliezen. Een nederlaag zou veel kritiek losgemaakt hebben. Maar daar kan ik mee omgaan, dat is de wet van de sport. Maar we wisten ook dat we samen een goed niveau konden halen. Kapitaal in het dubbel was toch dat we vandaag sterk in het hoofd waren, zeker in de derde set bij die 3-5-achterstand.”

In het achterhoofd van Noah speelde wellicht ook dat Gasquet met al zijn ervaring in een eventuele vijfde beslissende match goed van pas kan komen. Zeker gezien Lucas Pouille vrijdag in de eerste match een oplawaai kreeg van David Goffin. Noah wou vandaag evenwel nog niet verklappen welke speler zondag de voorkeur zal krijgen, mocht het erom spannen: “Ik ben geen specialist van de regels, maar een kapitein mag tot een uur voor de start van de match wachten om zijn speler aan te duiden”, aldus Noah. Een journalist corrigeerde zijn uitleg: “Yannick, je kan de naam zelfs tot een kwartier voor de start veranderen.” Waarop Noah weer, droog én met pretlichtjes in de ogen: “Goed, dat geeft me nog meer tijd om te beslissen.”

