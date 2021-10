Xandro Meurisse laat Alpecin-Fenix juichen in laatste koers

Wielrennen Eddy Merckx vol lof over Tadej Pogacar: “Al vaak gehoord dat iemand ‘de nieuwe Merckx’ is, maar denk dat we hem met Tadej gevonden hebben”

12 oktober Tadej Pogacar (23) won afgelopen weekend met de Ronde van Lombardije, na eerder twee keer de Tour, ook z'n tweede Monument. Niemand minder dan Eddy Merckx (76) is fan. “Tadej is een groot kampioen, waarvan we nog vele jaren gaan genieten.” Ook in HLN Sportcast is er niets dan lof voor het Sloveense fenomeen.