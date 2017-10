Wrevel rond Neymar laait weer op: "Ploegmaats zijn voorkeursbehandeling Braziliaanse ster stilaan beu" Glenn Van Snick

18u02

Bron: Le Parisien 0 Photo News Neymar met z'n teamgenoten tijdens het duel tegen Marseille. Met tien doelpunten en acht assists heeft Neymar zijn intrede bij Paris Saint-Germain allesbehalve gemist. Toch is het niet allemaal peis en vree in de lichtstad. Vorige maand was er de penaltykwestie met Cavani, nu meent de Franse krant 'Le Parisien' dat de ploegmakkers van de duurste speler ter wereld de opzichtige voorkeursbehandeling - zowel op als naast het veld - van de Braziliaan stilaan beu zijn.

Enkel een riant salaris van 37 miljoen euro per jaar was blijkbaar niet voldoende om Neymar weg te kapen bij FC Barcelona. In het Parc des Princes kan de man van 222 miljoen euro namelijk ook rekenen op tal van privileges. Zo mogen zijn ploeggenoten het Braziliaanse dribbelwonder op training niet te hard aanpakken en is hij in wedstrijden gevrijwaard van enige defensieve arbeid.

Maar volgens Le Parisien is dat slechts het topje van de ijsberg. Vooral naast het veld geniet Neymar namelijk van een heuse voorkeursbehandeling, wat stilaan tot grote ergernis lijdt bij de andere sterren van de Franse koploper. De 25-jarige Neymar zou na de match onder handen worden genomen door twee persoonlijke fysiotherapeuten terwijl zijn ploeggenoten op hun beurt moeten wachten bij de medische staf. De duurste speler ter wereld kiest zelf wat hij aantrekt, voor alle andere spelers is de clubkleding verplicht. Bovendien zakt Neymar met een koffer van een luxemerk af naar het oefencomplex, terwijl zijn collega's met een sporttas van de club komen werken. Tot slot kan de vedette rekenen op een bodyguard die hem de klok rond terzijde staat. Allemaal gunsten waar de Parijse kleedkamer allerminst mee gediend is, irritaties borrelen dan ook langzamerhand op.

AFP Neymar in gesprek met coach Unai Emery op training.

In het spoor van Messi

"De harmonie tussen de nummer 10 en zijn teamgenoten lijkt stilaan te verdwijnen. Zijn ploegmakkers hebben het moeilijk met het opzichtige aparte statuut waar Neymar van geniet", aldus de Franse krant. Een ingewijde die Neymar kent van zijn passage bij Barcelona zoekt de oorzaak bij zijn vorige werkgever: "Neymar speelde de laatste vier seizoenen in Camp Nou met Messi als absolute ster én rolmodel. Dus vindt hij het nu normaal om dezelfde rechten te eisen in Parijs. Hij vergeet enkel één ding: het team heeft al een gemeenschappelijk verhaal geschreven zonder hem."

AFP Neymar op het gala van de FIFA Wereldvoetballer van het jaar, waar hij derde werd.

Eerder dit seizoen stond Neymar al eens in het oog van de storm toen hij met de vaste strafschopnemer Edinson Cavani openlijk in de clinch ging. De Braziliaan wou immers zelf een elfmeter omzetten. In de catacomben van het Parc des Princes zou het nadien tot een stevige confrontatie zijn gekomen tussen de twee alfamannetjes. Een handgemeen werd dankzij Thiago Silva maar nipt vermeden. Volgens Le Parisien is dat probleem tussen beide heren inmiddels wel opgelost. Vanaf volgend seizoen wordt Neymar immers de strafschopnemer nummer één. Alweer een privilege rijker, dus...

AFP Javier Pastore, Kylian Mbappe en Neymar op training.