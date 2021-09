Wout van Aert: “Ik vind het aangenaam dat er op het WK voor mij gereden wordt”

WielrennenWout van Aert koerst weer. Vandaag start hij in de Ronde van Groot-Brittannië, die begint in Cornwall en zondag eindigt in Schotland. Hier legt Wout van Aert de laatste hand aan zijn voorbereiding op de grote doelen die nog resten dit seizoen: wereldkampioen worden in Leuven en dan in de regenboogtrui Parijs-Roubaix winnen. We hadden een gesprek, waarvan u hier al enkele fragmenten kunt lezen. De volledige versie krijgt u morgen in Het Laatste Nieuws en op HLN.be

Over een nieuwe hoogtestage in Livigno als voorbereiding op het einde van het seizoen.

“Een hoogtestage heeft altijd heel goed gewerkt voor mij. Ik wil graag een beproefd recept kopiëren. Deze hoogtestage is wel meer ontspannen verlopen dan de andere hoogtestages. Met mijn familie erbij. Het trainen was hetzelfde, daarbuiten was alles anders.”

“De eerst week sliep ik op 3.000 meter hoogte. Je slaapt er de eerste dagen niet zo goed. Ik heb hoog geslapen en in de vallei getraind. We zijn dat gaan uitzoeken, of het een meerwaarde zou geven. Een houvast hebben we niet. Als ik heel goed ben, ligt dat dan aan die 3.000 meter of ligt dat eraan dat ik bepaalde trainingen anders heb gedaan?”

“Ik ben vorige week zaterdag uit Livigno teruggekeerd. Performancegewijs was het de bedoeling om iets langer te blijven, maar ik wou liever meer thuis zijn dan op twee of drie dagen tijd weer mijn koffer te moeten uitladen en opnieuw inladen. Dat gaf ons ook wel tijd om nog een paar trainingen te doen. Zo heb ik vorige week nog de kasseien van Roubaix verkend.”

Over de WK-selectie en het feit dat hij de enige kopman is.

“Ik zal het wel van Sven Vanthourenhout hebben gehoord wie er naar het WK gaat, voor ik het in de krant lees (lacht). Maar het is niet dat ik nu al zeker weet welke beslissingen de bondscoach gaat nemen. We hebben de dingen goed uitgesproken, ik weet welke ideeën Sven daarover heeft en wat hij van bepaalde renners wou zien in de Benelux Tour. Daar stond ik helemaal achter. De beslissing laat ik helemaal aan hem. Ik wil geen bondscoach zijn. Ik wil dat hij de verantwoordelijkheid draagt. Ik zou niet willen dat ik zomaar zeven namen mag aanduiden.”

“Het is wel goed dat ik de enige kopman ben. Duidelijk is nu, als je de selectie aanvaardt, dat je je weet te vinden in dat plan en die tactiek. Ik vind het heel aangenaam dat het duidelijk is dat, als ik erbij ben, dat er voor mij gereden wordt.”

Over de vraag of Remco Evenepoel al of niet mee moet naar het WK.

“Wat ik net zei, dat ik heel blij ben dat de bondscoach moet beslissen. Natuurlijk snap ik de commotie daarrond. Maar ik ben de enige kopman. Dan is het heel raar dat Remco bij voorbaat als helper meegaat. Dat maakt het moeilijker dan wanneer je iemand anders moet selecteren. Maar zoals hij de laatste weken rijdt is hij zeker een renner die in overweging zal worden genomen.”

