Wout van Aert gaat knechten in de Tour, toch zien wij een zestal kansen op ritwinst

25 augustus 2020

Met Primoz Roglic en Tom Dumoulin gaat Jumbo-Visma vol voor eindwinst in de Ronde van Frankrijk. Dat heeft gevolgen voor Wout van Aert. Ook al verkeert de Kempenaar in bloedvorm, in de Tour van dit jaar wordt hij tot luxeknecht gebombardeerd. Toch zien wij een zestal etappes waarin hij eventueel voor ritwinst kan gaan zonder zijn werk voor de kopmannen te verwaarlozen.

Rit 1: Nice –Nice

Alleen als hij groen licht krijgt van de ploegleiding

Een eerste kans dient zich trouwens aan in het openingsweekend. Zelfs zaterdag al, in de heuvelachtige rit met start en aankomst in Nice. Een aantrekkelijke etappe met twee keer de beklimming van de Côte de Rimiez, een kuitenbijter van 5,8 kilometer aan 5,1 %. De sprinters krijgen in deze Tour niet te veel kansen, dus wordt verwacht dat hun teams een eventuele vroege vlucht controleren en op een massasprint mikken. Als Van Aert er mee in slaagt zijn kopmannen uit de gevarenzone te houden, krijgt hij in Nice misschien wel groen licht om mee te sprinten. Stel je voor: ritwinst én de gele trui. Het zou de hele ploeg een boost geven.

Rit 2: Nice-Nice

Kantje boord, maar als Van Aert overleeft, kan het

Ook de zondagrit lijkt ons een optie voor Van Aert om zijn kans te gaan. Een etappe met een aantal hellingen die we kennen uit Parijs-Nice: de Col de la Colmiane, de Col de Turini en de Col d’Èze, tot twee keer toe. Verwacht wordt dat op de eerste twee beklimmingen niet voluit zal gekoerst worden, maar op de Col d’Èze (7,8 km aan 6%) krijgen we ongetwijfeld vuurwerk. Als Wout van Aert zondag over de benen beschikt waarmee hij Milaan-San Remo won, en als hij op de Colmiane en de Turini nog niet vol aan de bak moet, dan kan het zomaar zijn dat hij als een van de weinige rappe mannen mee overleeft met de kopmannen. Toegegeven, het wordt kantje boord. Maar als het lukt, ligt ook hier een mooie kans op ritwinst en geel.

Rit 5: Gap – Privas

Deze finish is hem op het lijf geschreven

Een relatief vlakke rit met twee hellinkjes van vierde categorie in de finale en een hellende aankomststrook. Voer voor sprinters genre Peter Sagan, Caleb Ewan en… Wout van Aert. Als Jumbo-Visma de eerste ritten zonder schade is doorgekomen kan onze Belgische tijdritkampioen daar in de Ardèche misschien wel een keertje gespaard worden en in de straten van Privas zijn snelle benen testen. De finish is hem in elk geval op het lijf geschreven.

Rit 10: Île d’Oléron – Île de Ré

Met een knipoog naar zijn zege in Albi

Van eiland naar eiland, via een traject dat zich in de laatste vijftig kilometer langs de kust slingert. Wind gegarandeerd. Hier moet Wout van Aert vol aan de bak om zijn kopmannen voorin te houden bij mogelijke waaiervorming. Een etappe die best te vergelijken valt met die naar Albi van vorig jaar. Jawel… Die bewuste rit waarin Van Aert Steven Kruijswijk veilig naar de finish loodste en vervolgens zijn kans mocht gaan in de sprint. Mét succes. De blik van Elia Viviani staat nog steeds op het netvlies van de wielerfan gegrift. Krijgen we in Saint-Martin-de-Ré een kopie van toen? Het zou zomaar kunnen.

Rit 14: Clermont-Ferrand – Lyon

Als de sprintersteams hun verantwoordelijkheid nemen

Op het eind van de tweede week staat een overgangsetappe op het menu. Gegarandeerd een rit waarin een groep vrijbuiters het zal proberen. Vraag van de dag: laten de ploegen van de sprinters het lopen en sparen ze hun krachten voor de zware Alpenrit die een dag later volgt? Of gaan ze toch voor succes. In dat geval hoeft Jumbo-Visma niet het zware werk op te knappen en kan Van Aert zich laten meedrijven om in Lyon mee te sprinten. Daarna volgen vier zware Alpenritten waarin het klassement wellicht in een definitieve plooi wordt gelegd.

Rit 19: Bourg-en-Bresse – Champagnole

Vanaf nu hebben de kopmannen hem niet meer nodig

Na vier dagen zwoegen in de Alpen volgt op vrijdag 18 september eindelijk nog eens een vlakke etappe. Als de kopmannen veilig in het peloton zitten, staat Wout van Aert die dag niets in de weg om zijn kans te gaan te gaan. Op zaterdag staat immers een individuele tijdrit gepland, op zondag wordt de Tour afgesloten op de Champs Elysées. Twee dagen etappes waarin hij niet meer hoeft te knechten.

Rit 21: Mantes-la-Jolie – Parijs

De koninklijke sprint op de Champs-Elysées heeft Van Aert al aangestipt

Na de tijdrit met aankomst op La Planche des Belles Filles, té zwaar voor Wout van Aert om een gooi naar winst te doen, rest het peloton – of wat er van overblijft – het laatste karwei: de etappe naar Parijs, die traditioneel eindigt in een koninklijke sprint op de Avenue des Champs-Élysées. De enige rit die Van Aert vóór de Tourstart al heeft aangestipt. Als de benen nog een beetje fris aanvoelen, kan hij er nog een laatste keer de strijd aangaan met de overgebleven topsprinters.

