Wout van Aert eerlijk: “De ploeg kan ik niets verwijten, maar mezelf wel. Ik was in finale niet op de afspraak”

Het volk was fantastisch - “dit heb ik nog nooit meegemaakt” -, maar Wout van Aert was voor de microfoon van VTM Nieuws uiteraard ontgoocheld. “Ik ben teleurgesteld voor mijn ploegmaats. Zij droegen de koers. We hadden de wedstrijd telkens onder controle. Maar ik was in de finale niet op de afspraak. Dat is natuurlijk jammer. Ik was niet ontzettend slecht, maar ik had niet de superdag die je nodig hebt om wereldkampioen te worden. Ik was niet zoals ik wou zijn. Ik laat Jasper (Stuyven, red.) misschien net iets te laat weten dat ik niet super was. Dus misschien schakelen we net iets te laat om. In principe was Alaphilippe wel gewoon de sterkste. Een medaille met Jasper had een mooie troostprijs geweest. Nu hebben we helaas niks. De ploeg kan ik niks verwijten, maar mezelf wel. De andere jongens waren op de afspraak, van mij mocht er meer verwacht worden.”