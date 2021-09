Wout van Aert betreurt uitspraken van Remco Evenepoel: “Niet verstandig, jammer dat hij zich plots 180 graden keert”

“Het WK was zeker een ontgoocheling. Ik had er enorm naar toegeleefd, de ploeg en ik hadden er meer van verwacht”, klonk het bij Wout van Aert. “Nu probeer ik me op te laden voor wat nog komt. Gelukkig staat Parijs-Roubaix zondag op het programma. Ik vond het heel plezant om het parcours te verkennen, voor mij persoonlijk één van de leukste trainingen van het jaar. Het gevoel op de kasseien zat goed.”

Mogelijk krijgen we zondag een natte editie van Parijs-Roubaix. Een voordeel voor de veldrijders? “Ik sta er niet voor te springen om een natte Parijs-Roubaix te rijden”, aldus Van Aert. “Dat maakt het alleen maar gevaarlijk. Dus voor mij hoeft dat niet per se. Maar als het zo is, ben ik misschien wel in het voordeel. Al rijden er intussen veel crossers in het peloton.”

Van Aert teert naar eigen zeggen niet op revanchegevoelens na de ontgoocheling op het WK. “Ik hoop gewoon mijn seizoen met een goede koers af te sluiten. Ik heb alvast een goede ploeg rondom mij.”

Ten slotte had Van Aert het over Remco Evenepoel, die gisteren in ‘Extra Time Koers’ vertelde dat hij de benen had om wereldkampioen te worden. Ook was de tactiek van Sven Vanthourenhout volgens hem niet duidelijk. “Ik betreur zijn uitspraken”, zegt Van Aert. “We vertrokken met een sterke ploeg naar het WK, met een goede ploeggeest. Volgens mij was de tactiek duidelijk, iedereen stemde toe. Ik kan begrijpen dat er kritiek is omdat we niet winnen. Maar dat er kritiek komt binnen de ploeg... Heel jammer dat hij zich 180 graden keert en plots zoiets vertelt.”

“Ik vind het niet verstandig. Heel jammer. Ik was er het hart van in dat ik het niet kon afmaken, want we hadden een heel sterke ploeg. Iedereen was oprecht teleurgesteld. En dat komt dit er nog bij... Heel jammer. Ik was heel verbaasd toen ik hem gisteravond hoorde vertellen dat de tactiek niet duidelijk was.”

