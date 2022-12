Wout van Aert begint in chillmodus aan veldritseizoen: “Het is niet de bedoeling om meteen heel goed te zijn”

‘Vervloekt’ door Brazilië: waarom we hadden kunnen weten dat WK voor Rode Duivels op sisser zou uitdraaien

We hadden het kunnen weten. De grootste stunt uit de geschiedenis van de Rode Duivels, de zege tegen Brazilië in 2018, werd vier jaar later gevolgd door een roemloze uitschakeling in de groepsfase. En dat is allerminst toeval. De voorbije 40 jaar ontsnapte enkel Nederland (deels) aan ‘de Braziliaanse vloek’.

2 december