World Padel Tour strijkt in april opnieuw neer in Brussel: “We hopen 50.000 toeschouwers te verwelkomen”

De eerste editie van de Circus Brussels Padel Open was vorig jaar een schot in de roos. Na een week topentertainment wonnen de Spaanse favorieten Alejandro Galan en Juan Lebron de titel bij de mannen en ook de triomf van Alejandra Salazar en Gemma Triay bij de vrouwen was allerminst een verrassing.

“Het succes van vorig jaar sterkt ons in de overtuiging om van de Brussels Padel Open het belangrijkste indoor sportevenement van het land te maken”, zegt organisator Vincent Laureyssens. “Vorig jaar bezochten 40.000 toeschouwers het toernooi, nu is het onze ambitie om meer dan 50.000 bezoekers te verwelkomen.”

Deze keer wordt het toernooi in de Brusselse Gare Maritime van 22 tot en met 30 april afgewerkt. “De kwalificaties worden in de naburige Tour&Taxis Padel Club Brussel gespeeld”, aldus Laureyssens. “Die nieuwe club is goed voor acht indoorbanen. Op 26 april starten de wedstrijden van de hoofdtabel en daarin valt opnieuw de volledige mondiale top te bewonderen. Uiteraard denken we ook aan de Belgische toppers. Woensdag 26 april wordt een heuse ‘Belgian Day’. We hopen dat het publiek onze beste spelers en speelsters massaal zal steunen.”