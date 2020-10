Worden protocollen aangepast? “Ook verstrenging voor sportwereld zit eraan te komen”

“Ik neem aan dat er ook in de sportwereld verstrengingen zullen doorgevoerd worden”, aldus Molenberghs. “Heel wat sectoren zijn geregeld door protocollen. Het is logisch, in het licht van de barometer die nu eindelijk klaar is, dat de protocollen worden aangepast aan het alarmniveau waar we in zitten. Voor de sport- en cultuursector zijn er nog aanpassingen nodig. We weten dat mensen die besmet zijn vaak in de dagen voor hun besmetting ofwel op café of restaurant waren, ofwel aan sportactiviteiten deden. Daar moet ook bespaard op worden. Of we alles moeten stilleggen, is één ding. Maar mensen die samenkomen om te sporten, kleedkamers,... Dat kan nu even niet. We moeten alle contacten stoppen, behalve wat echt strikt noodzakelijk is.”