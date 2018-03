WK atletiek indoor: Berings naar halve finale 60 m horden - Jacques Borlée blikt vooruit: "Moeilijke reeks, maar we hebben een goede baan" Redactie

03 februari 2018

19u48

Bron: Belga 0

Berings in halve finale 60 m horden

Eline Berings heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden op het WK indooratletiek in het Britse Birmingham. De 31-jarige Berings eindigde in 8.20 als vierde in haar reeks en dat volstond voor kwalificatie. "Dat is een goede chrono. Ik heb vooral veel geleerd over de piste en de omstandigheden in de zaal, zo was het erg koud. Ik weet dat ik morgen bij de voorbereiding enkele details moet veranderen."

"Mijn start was goed. Nadien had ik moeite om mijn vaart te behouden, want de piste was sneller dan ik had verwacht. Daardoor geraakte ik uit mijn ritme na twee of drie horden", liet Berings na afloop optekenen. De eerste vier van de vijf reeksen en de vier snelste verliezende tijden krijgen een ticket voor de halve finales, die zaterdag vanaf 19u05 (Belgische tijd) op het programma staan.

Berings, na twee zware knieblessures weer op niveau, moest in haar reeks de Noorse Isabelle Pedersen (7.93), de Amerikaanse Christina Manning (7.96) en de Kroatische Andrea Ivancevic (8.15) laten voorgaan. Volgens Berings is een finaleticket op papier mogelijk. "Maar dit is een WK... Ik denk dat je voor de finale onder acht seconden moet lopen", aldus Berings, die een seizoensbeste van 8.05 achter haar naam heeft, mikt in Birmingham op een plaats in de top 12. Haar Belgische record bedraagt 7.92, waarmee ze in 2009 Europees indoorkampioene werd.

Berings neemt deel aan haar vijfde WK indoor. Telkens bereikte ze de halve finales, in 2008 in Valencia, in 2010 in Doha en in 2014 in Sopot. In 2012 in Istanboel schopte ze het zelfs tot in de finale, waarin ze vijfde werd. Met vijf deelnames aan een WK indoor moet Berings in Birmingham trouwens enkel onderdoen voor de Costaricaan Nery Brenes (400m), de Tsjech Jakub Holusa (1.500m) en Cleopatra Borel (kogelstoten) uit Trinidad en Tobago. Zij zijn toe aan hun zesde WK indoor.

Unicum: diskwalificatie hele reeks

Het WK indooratletiek heeft een unicum opgeleverd. Op de 400 meter bij de mannen in Birmingham werden alle deelnemers aan één van de reeksen gediskwalificeerd. Volgens statistici is dat op grote atletiektoernooien nooit eerder gebeurd. De derde reeks van de 400 meter bleek vanmiddag geen gelukkige. Het begon met een valse start van Abdalelah Haroun uit Qatar, de nummer drie van het WK van vorig jaar in Londen. Voor Haroun was de race daarmee al voorbij. De andere vier atleten stapten vervolgens tijdens de race allemaal te vroeg even buiten hun baan, zo constateerden de juryleden. Ze werden daarom allemaal gediskwalificeerd.

Tot dit kwartet behoorde ook Bralon Taplin uit Grenada, de snelste man van dit jaar op de 400 meter met 44.88 seconden. Taplin won zijn reeks probleemloos (46.37), maar hoorde even later dat hij was gediskwalificeerd. Op tv-beelden was echter niet duidelijk te zien of de favoriet ook echt buiten zijn baan was gekomen. Taplin tekende protest aan, maar dat werd afgewezen.

Tornados kennen hun tegenstanders

De Belgian Tornados kennen hun opponenten op weg naar de finale van de 4x400m op het WK indooratletiek in het Britse Birmingham. In de eerste reeks nemen ze het op tegen Oekraïne, Trinidad en Tobago, Tsjechië en Polen.

"Het is een moeilijke reeks. Maar we wisten dat we dat konden verwachten", vertelt coach Jacques Borlée. "Polen, Tsjechië en Trinidad en Tobago zijn heel sterke teams. We zullen proberen onze race te lopen. Gelukkig hebben we een goede baan (6, nvdr.) gekregen. En dat dankzij de goede prestaties van onze atleten in het begin van het seizoen: Dylan, Kevin en Jonathan Sacoor op de 400m en Jonathan op de 300m. Die baan geeft ons een goede aanzet om een goede prestatie neer te zetten. We gaan strijden voor een plek in de finale."

Jacques Borlée kondigde tevens de volgorde van de estafetteploeg aan. Dylan Borlée bijt de spits af. Hij geeft de stok door aan zijn broer Jonathan. Vervolgens is het de beurt aan debutant Jonathan Sacoor. Kevin Borlée is de slotloper.

De top twee van elke reeks stoot door naar de finale, samen met de twee snelste verliezers. De Tornados hopen zich bij de eerste twee te scharen, om zo een goede baan te krijgen in de finale.

De reeksen staan morgen vanaf 13u31 (Belgische tijd) op het programma. De finale gaat zondag om 18u25 door.