Wisselvallige Clijsters in drie sets onderuit tegen dubbelpartner Mertens: “Er waren momenten dat ik me wel echt goed voelde”

De Kimback, deel twee. Meer dan een jaar na haar laatste wedstrijd, op 2 september 2020 op de US Open tegen de Russische Alexandrova, zagen we Kim Clijsters eindelijk weer op een tenniscourt. Tegenstander in Chicago: de Taiwanese Hsieh Su-wei (WTA-97). Geen onbekende, want ze is op dit moment de vaste dubbelpartner van Elise Mertens. Samen won het duo eerder dit seizoen Wimbledon.

Clijsters’ comeback leek ook niet mooier te kunnen beginnen. Onze landgenote toonde in de eerste drie games meteen flitsen van haar klasse. De Taiwanese Hsieh Su-wei zag sterretjes en kon ook riante voorsprongen niet benutten. Clijsters stoomde richting 3-0, setwinst leek een formaliteit. Tot plots de motor begon te sputteren. Ze knokte zich in bepaalde games wel nog terug, maar ondanks zes dubbele fouten van Hsieh Su-wei pakte Clijsters geen énkel spelletje meer. Zes op een rij, dat maakte een pijnlijk 6-3-setverlies.

Die negatieve trend zette zich ook in de tweede set door. Clijsters keek meteen tegen een dubbele achterstand aan en leek op een roemloze nederlaag af te stevenen. Maar ze knokte terug. Bij een 3-3-stand ging ze door de opslag van Hsieh Su-wei, maar die sloeg met een ‘love game’ meteen terug. De break bij 5-5 was wel de goeie. Op haar eigen opslagspel werkte Clijsters twee breakpunten weg en verzilverde ze haar eerste setpunt.

Een derde en beslissende set moest de beslissing brengen. Na een gelijkopgaande start stond Clijsters snel met de rug tegen de muur door een 2-4-achterstand. Clijsters knokte zich (meteen) terug richting 3-3, maar de eerstvolgende break was de genadestoot. Zo verliest Clijsters voor de vierde keer in evenveel wedstrijden sinds haar ‘Kimback’ in het voorjaar van 2020.

Clijsters: “Er waren momenten dat ik mij echt goed voelde”

“Ik ben met gemengde gevoelens van de baan gestapt”, zei Clijsters na het 6-3, 5-7, 6-3 verlies. “Er waren goeie zaken en minder goeie zaken. Ik ben tevreden dat ik na mijn knieoperatie fysiek kon standhouden, en geen problemen kende. Dat was een van de belangrijkste doelen die ik met mijn entourage had vastgelegd toen we naar hier kwamen. Dus in dat opzicht ben ik opgelucht dat het goed gegaan is. Ik was niet ver van de winst en daarnaast was er die inconsistentie. Ik was te onregelmatig. Dat is iets wat ik in de volgende wedstrijden wil verbeteren.”

Clijsters sloeg tegen de dubbelpartner van Elise Mertens 45 winners maar daar stonden ook 54 directe fouten tegenover. “Er waren momenten dat ik mij echt goed voelde”, vervolgde de ex-nummer 1, die na ruim een jaar zonder competitie geen ranking meer heeft. “Ik bewoog goed, mijn lichaam reageerde goed, wat een grote bonus is. Daarnaast is het waar dat ik veel fouten heb gemaakt. Sommige daarvan kwamen omdat ik het forceerde, maar daar kan ik mee leven. Waar ik minder tevreden over ben, zijn de fouten die ik maakte omdat ik twijfelde, onder meer op het moment dat ik haar tweede service kon aanvallen. Zo’n fouten maak ik niet graag. Maar dit gaat er pas uit als ik meer matchen kan spelen.”

Ook Flipkens uitgeschakeld

Ook Kirsten Flipkens (WTA 135) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Chicago. De 35-jarige Kempense, die twee kwalificatierondes had overleefd, ging met 6-4 en 6-2 onderuit tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 28), het tiende reekshoofd. De wedstrijd duurde een uur en 21 minuten. Clijsters en Flipkens komen wel samen nog in actie in het dubbelspel.

Elise Mertens (WTA 18) is de derde Belgische op de tabel in Illinois. Als zevende reekshoofd opent zij in de tweede ronde tegen de Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 72).

