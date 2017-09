Wisselend succes voor Belgische basketbalteams in voorronde Champions League 23u45

Bron: Belga 0 Photo News Archieffoto - Dave Dudzinski Antwerp heeft vanavond zijn heenwedstrijd in de derde en laatste voorronde van de Champions League basketbal in eigen huis winnend afgesloten. Tegen het Poolse Rosa Radom werd het 75-69. Brussels verloor dan weer met 85-59 bij Ludwigsburg.

Antwerp neemt optie op groepsfase



De Polen startten beter in de Lotto Arena en kwamen 8-13 voor, maar de mannen van Roel Moors konden nog voor het einde van het eerste kwart het tij keren: 22-19. Nadien kwam Antwerp bij 38-28 zelfs tien punten voor, maar bij de rust stond het 40-34.



Onder impuls van een sterke Dudzinski (15 punten) en Lee (6 assists) konden de Antwerpenaren in de tweede helft de zespuntenkloof bewaken. Maandag mogen ze die gaan verdedigen in Polen, in de hoop door te stoten naar de poulefase, anders is er nog het vangnet van de FIBA Europe Cup.





Brussels verliest kansloos



Coach Laurent Monier moest het zonder zijn spelverdeler Augustas Peciukevicius doen, en dat was te merken. Zijn troepen werden in het eerste kwart meteen van het kastje naar de muur gespeeld, en Ludwigsburg stond al snel met 20-6 voor. Aanvallend liep het tweede kwart beter voor de Brusselaars, maar de Duitsers straften defensieve fouten genadeloos af: 47-22.



Ook in de tweede helft kon Brussels nooit een vuist maken, maar de kloof stabiliseerde wel. Uiteindelijk haalde de thuisploeg het met 85-59, waardoor Brussels maandag een kloof van liefst 26 punten moet proberen op te halen. In het geval van uitschakeling wordt Brussels wel nog opgevist in de FIBA Europe Cup.