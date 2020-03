Wilfried Meert: "Olympische Spelen in voorjaar 2021 zijn onmogelijk" BF

28 maart 2020

07u02 1 Atletiek Ex-baas en adviseur Wilfried Meert (77) hoopt dat de Memorial in september nog kan doorgaan, zeker zolang de deur van het EK in Parijs openstaat. En Tokio 2021 zal plaatsvinden in dezelfde zomerdata in juli-augustus, meent hij: "De Spelen in het voorjaar zijn praktisch onmogelijk."

Het IOC buigt zich nog over de beste periode voor Tokio 2021, en sloot het voorjaar niet uit. Dat is haast onmogelijk, meent Wilfried Meert. "In de lente hebben alle andere sporten hun kalender. De voetbalcompetities zijn overal bezig, de wielerklassiekers of de Giro vinden plaats, en in het tennis heb je Roland Garros en Wimbledon. Het IOC kan zich niet permitteren in hun vaarwater te komen. De enige logische keuze is dezelfde data in 2021 in juli en augustus. Het WK atletiek zoekt wel een oplossing."

In dit atletiekseizoen zegt de ene na de andere Diamond League-meeting af. Eerst Doha en Shanghai, gisteren de mei-meetings in Stockholm, Napels en Rabat. "Alles staat op zijn kop", zegt Meert. De Memorial heeft op 4 september wel meer speling. Voorlopig is geen sprake van annulatie. "We bereiden het voor, en luisteren naar de wetenschappers. Mogelijk is het wishful thinking, maar er zijn ook optimistische scenario's dat de piek in april ligt en het virus dan in acht weken onder controle komt. Eind mei is nog drie maand ver van de Memorial. Als het mag, ligt het draaiboek klaar."

Ook het EK atletiek in Parijs in augustus is nog een houvast voor de atleten: "Als je de Borlées of Nafi Thiam hoort, blijven zij trainen en snakken ze om te presteren." (BF)