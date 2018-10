Zwevegem huldigt Evenepoel in wereldkampioenentrui: "Hopelijk fiets hij even groot palmares bijeen als Kint en Sagan" Bart Fieremans

06 oktober 2018

16u15 0 Wielrennen Het kleine dorpje Heestert bij Zwevegem in West-Vlaanderen kreeg de eer: hier stond Remco Evenepoel vandaag aan de start van een juniorenwielerkoers. Het is de eerste en enige keer na het WK dat hij dit jaar in België met zijn wereldkampioenentrui rijdt.

Voor het vertrek zag hij zich al gehuldigd op een podium. Voor de juniorenkoers nu kwam vier keer meer volk dan normaal opdagen dan in de vorige edities , zei burgemeester Marc Doutreluingne: “Dat is het effect-Evenepoel”. Doutreligne overhandigde Evenepoel op het podium een tekening van een plaatselijke kunstenaar Joël De Rore.

De ets symboliseert Marcel Kint, de wereldkampioen wielrennen in 1938. “Kint is de langst regerende wereldkampioen – langer dan Peter Sagan – omdat hij wereldkampioen is gebleven tot na de oorlog, zonder daarvoor te moeten rijden,” aldus Doutreluingne, die Evenepoel als uitsmijter een mooie toekomst toewenste. “We hopen dat Remco een even groot palmares mag bijeenfietsen als Kint en Sagan samen.”