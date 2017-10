Zware tol voor Bakelants na val in ravijn: zeven gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels Mike De Beck

20u44 186 Photo News Wielrennen Niet alleen Laurens De Plus, maar ook Jan Bakelants kwam zwaar ten val in de Ronde van Lombardije. Beide Belgische renners belandden in hetzelfde ravijn. Bakelants liep daarbij zeven gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels op. De Plus kwam weg zonder zware letsels.

Tijdens de Ronde van Lombardije waren er veel zorgen om de gecrashte Laurens De Plus, maar buiten het oog van de camera's vloog ook Bakelants over de vangrails. Hij miste net als De Plus een bocht in de afdaling van de Muro di Sormano en belandde enkele meters lager in het ravijn. Bakelants werd na zijn val meteen overgebracht naar een ziekenhuis in Como om verschillende scans te laten nemen. Daar werd vastgesteld dat de 31-jarige renner maar liefst zeven ribben en twee ruggenwervels gebroken heeft.



Stabiel

"Jan is stabiel. Hij is bij bewustzijn en ondervindt geen problemen bij het ademen of bewegen", verklaarde Eric Bouvat, de teamarts van AG2R, de Franse werkgever van Bakelants. Bakelants blijft een nacht in het ziekenhuis en laat morgen opnieuw een MRI-scan maken van zijn gehavende rug.



De Plus oke

Over de situatie van Laurens De Plus is nog weinig bekend, maar volgens zijn ploeg Quick-Step valt de schade mee. Onze 22-jarige landgenoot heeft in ieder geval geen zware blessures overgehouden aan zijn val, die werd geregistreerd door de tv-camera's. Quick-Step meldde al kort daarna op Twitter dat De Plus bij bewustzijn was. Het leidde tot opluchting op de sociale media. De Plus werd per ambulance naar het ziekenhuis van Cantù gebracht.

