Zware antibioticakuur helpt Roger De Vlaeminck erbovenop: “Over twaalf dagen terug thuis” Joeri De Knop

28 oktober 2019

19u30 6 Wielrennen Het gaat, eindelijk, opnieuw de goede kant op met Roger De Vlaeminck. De 72-jarige wielerlegende werd op zaterdag 12 oktober met hoge koorts en koude rillingen opgenomen op de dienst intensieve zorgen van het AZ Alma in Eeklo. Een hele batterij lichamelijke tests wees een virus in het bloed aan als boosdoener.

Het euvel wordt nu bestreden met een stevige antibioticakuur, waarbij ervoor geopteerd wordt om De Vlaeminck nog even in het ziekenhuis te houden. Daar kan hij rustig uitzieken en terug op krachten komen. “Ik heb geen prettige dagen achter de rug. Maar als alles volgens plan verloopt, en dat ziet er nu toch wel naar uit, mag ik over twaalf dagen naar huis”, klinkt het toch al iets opgewekter. “Daar zal ik de antibioticakuur nog wel moeten verderzetten.”