Zwangere Sarah De Bie leefde emotioneel mee met Van Aert: "Op die laatste strook voelde ik de baby. Heel speciaal"

01 augustus 2020

Wij zaten vandaag in het spoor van Sarah De Bie, de vrouw van Wout van Aert. Later vanavond krijgt u een uitgebreide terugblik op haar bewogen dag, maar zonet kon onze journalist Merijn Casteleyn De Bie ook al even spreken. Ruim een jaar na de verschrikkelijke val van Van Aert in de Tour, boekt de 25-jarige renner van Jumbo-Visma de - voorlopig - mooiste zege van zijn carrière. Héél emotioneel, zo omschrijft De Bie het zelf. Bekijk haar reactie in bovenstaande video!

