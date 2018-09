Zwaar verdict voor wereldtopper in baanwielrennen na ongeval op piste: "Ik kan niet meer lopen" LPB

07 september 2018

15u47

Bron: dpa/belga 0

Tweevoudig olympisch kampioene baanwielrennen Kristina Vogel is gedeeltelijk verlamd. De Duitse wielrenster heeft een dwarslaesie, dat is een doorsnijding van het ruggenmerg in het dwarse vlak. "Het is klote, er is geen ander woord voor. Hoe je de zaak ook draait of keert, ik kan niet meer lopen", zegt de 27-jarige Duitse aan Der Spiegel.

De elfvoudige wereldkampioene liep de zware blessure eind juni op bij een ongeval op training. Op de piste in Cottbus kwam het tot een botsing met een Nederlandse renster. Nadien ging ze in een ziekenhuis in Berlijn verschillende keren onder het mes. "Ik ben de mening toegedaan dat hoe sneller je een nieuwe situatie aanvaardt, des te beter je daarmee kan omgaan", vertelt Vogel. Na haar ongeval werd er een nieuwsstop ingelast. "Ik wou niet dat men me met die letsels zag."

De ontsteltenis is groot in het Duitse baanwielrennen, dat zijn meest succesrijke renster verliest. Haar Team Erdgas lanceerde na het ongeval een inzamelingsactie met de hashtag #staystrongkristina. Zo werd al 120.000 euro ingezameld. Het geld zal ter beschikking gesteld worden van Vogels familie.