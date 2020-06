Zulte Waregem en Dwars door Vlaanderen organiseren samen BK wielrennen van 2021: “Waregem als sportstad verder op de kaart zetten” JDK

05 juni 2020

11u30 2

Het Belgisch kampioenschap wegwielrennen 2021 in Waregem wordt een ‘joint venture’. Profvoetbalploeg Zulte Waregem en het organisatiecomité van de voorjaarsklassieker Dwars door Vlaanderen slaan de handen in elkaar en organiseren samen de nationale titelstrijd voor mannen- en vrouwen-elite. Beide instanties kregen het BK deze week officieel toegekend door de Belgische wielerfederatie Belgian Cycling en presenteerden hun project in ‘Studio Essevee’ in het Regenboogstadion, de thuisbasis van Zulte Waregem en traditioneel ook de aankomstplek van Dwars door Vlaanderen.

“We zijn ongelooflijk trots dat twee lokale organisaties zich engageren om samen het BK Waregem 2021 te organiseren”, klinkt het bij de Waregemse schepen van sport Kristof Chanterie. “Ze zetten Waregem als sportstad verder op de kaart.” Daarom zullen ook alle deelgemeenten van Waregem sowieso in het parcours opgenomen zijn. Door de ligging, vlak bij de Vlaamse Ardennen, is een parcours dat neigt naar een mini-Ronde van Vlaanderen niet ondenkbaar.

Ook bij de organisatie van Dwars door Vlaanderen heerst enthousiasme: “Het is een hele eer om het BK te mogen organiseren. We hebben keihard gewerkt om Dwars door Vlaanderen naar het World Tour-niveau te liften, en nu willen we ook van het BK een referentie maken”, aldus Carlo Lambrecht, voorzitter van Dwars door Vlaanderen. “Het parcours wordt een meesterstuk waarbij zowel de heren als de dames een mooi strijdtoneel krijgen. Wat we nu al kunnen verklappen is dat we starten aan de Waregemse Hippodroom en dat de aankomstzone aan het Regenboogstadion ligt.”

“Er is ook nog een extraatje voor Essevee. De koers vindt niet enkel plaats in de schaduw van ons Regenboogstadion, maar we vieren volgend jaar bovendien onze twintigste verjaardag”, voegt Miguel De Ruyck, commercieel directeur van Essevee er nog aan toe.

Derde keer

Waregem wordt voor de derde keer in de wielergeschiedenis het decor voor een prof-BK. De laatste keer zal in 2021 al wel 32 jaar geleden zijn. In 1989 pakte ex-bondscoach Carlo Bomans er de driekleur voor Eddy Planckaert en Fons De Wolf. In 1966 ging de titel naar Guido Reybrouck, voor John Lelangue en Jos Huysmans. In een recenter verleden was Waregem ook al eens gaststad voor de Tour (2007). In 2014 vond op de Hippodroom het BK veldrijden plaats. De stad heeft nu 230.000 euro veil voor het BK op de weg.

Dit jaar wordt het BK in buurgemeente Anzegem gereden (op dinsdag 22 september). Na Waregem volgen Middelkerke (2022) en Izegem (2023). Vier jaar op rij dus in de provincie West-Vlaanderen.