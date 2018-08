Zowel Belgische mannen (7de) als vrouwen (6de) maken na eerste ronde nog kans op brons in achtervolging DMM

02 augustus 2018

21u09 3

De Ketele en co zijn 7de na eerste ronde

In de ploegenachtervolging zijn de Belgische mannen als 7de geëindigd in de eerste ronde. Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Lindsay De Vilder en Sasha Weemaes maken zo nog kans op brons. Italië - met Elia Viviani in de rangen - klokte de beste tijd.

De Belgen schoten als vierde uit de startblokken en klokten 4:00.022, goed voor de zevende tijd en de derde Belgische tijd ooit. De snelste chrono was voor Italië (3:56.559), gevolgd door Zwitserland (3:57.925), Frankrijk (3:58.254) en wereldkampioen Groot-Brittannië (3:58.529). Dat viertal gaat naar de halve finales. De winnaars van Italië/Groot-Brittannië en Zwitserland/Frankrijk verdelen onderling de gouden en zilveren medaille, de verliezers blijven in de running voor brons.

In de eerste ronde morgen (vanaf 18u30) staat België tegenover Duitsland (zesde in 3:59.627). Polen (4:01.261) stootte met de achtste tijd door en neemt het op tegen Rusland (vijfde in 3:58.756). Wit-Rusland (4:03.582), Denemarken (4:06.124), Oekraïne (4:07.001) en Spanje (4:15.166) zijn uitgeschakeld. Van de niet-finalisten nemen de twee landen met de beste chrono het tegen elkaar op voor de bronzen medaille.

"We mogen heel tevreden zijn met deze tijd. Daarvoor hebben we zo hard gewerkt en eindelijk komt het eruit. We straalden veel kracht uit en een aantal zaken hebben we kunnen verbeteren. We rijden veel beter op onze lijn bijvoorbeeld", reageerde Ghys.

In de eerste ronde morgen (vanaf 18u30) staat België tegenover Duitsland (zesde in 3:59.627). Onze landgenoten zijn nog in de running voor brons. "Vanavond gaan we onze wedstrijd analyseren. Vrijdag gaan we proberen onder de vier minuten te blijven", aldys Ghys.

Analysing the men team pursuit: @robbe_ghys #Glasgow2018 #TheMoment #eurotrack18 pic.twitter.com/iJQ1TiDzzq Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link

Chrono's kwalificaties:

1. Italië 3:56.559

2. Zwitserland 3:57.925

3. Frankrijk 3:58.254

4. Groot-Brittannië 3:58:529

5. Rusland 3:58.756

6. Duitsland 3:59.627

7. BELGIE 4:00:022

8. Polen 4:01.261

--------------------------

9. Wit-Rusland 4:03.582

10. Denemarken 4:06.124

11. Oekraïne 4:07.001

12. Spanje 4:15.166

Belgische vrouwen zetten zesde tijd neer

Op het EK baanwielrennen in Glasgow hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de eerste ronde in de ploegenachtervolging. Ze zetten in de kwalificaties de zesde tijd neer op tien deelnemende landen. Ze maken nog kans op brons. Lotte Kopecky, Gilke Croket, Shari Bossuyt en Annelies Dom kwamen als vierde in actie en klokten 4:31.147 (gem. 53,107 km/u).

Groot-Brittannië tekende met 4:19:330 voor de beste tijd, gevolgd door kwartetten uit Italië (4:21.928), Duitsland (4:25.187), Frankrijk (4:27.310) en Polen (4:27.786). "Op het einde verliep alles heel goed. Onze chrono van 4:31.147 is voor ons helemaal niet slecht gezien deze nieuwe samenstelling. Bossuyt draaide als 17-jarige heel knap mee", aldus Kopecky.

In de eerste ronde morgen (vanaf 15u10) staat België tegenover Rusland (zevende in 4:31.382). Oekraïne stootte met de achtste tijd (4:32.314) door, Wit-Rusland (4:34.097) en Ierland (4:57.325) vielen af. De Britten staan morgen tegenover de Fransen, de Italianen tegenover de Duitsers. De laureaten van die twee duels strijden in een onderling duel om goud en zilver. De twee verliezers maken net als de vier andere landen (waarbij België) die doorstootten nog kans op brons. De snelste twee niet-finalisten werken een duel af om de derde podiumplek.