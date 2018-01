Zoveel geld is Armstrong kwijt sinds zijn dopingbekentenis (en dat bedrag kan binnenkort meer dan verdubbelen) XC

Bron: USA Today 5 Wielrennen Vijf jaar geleden zat Lance Armstrong tegenover Oprah Winfrey op de biechtstoel. Het gevolg is gekend: “Yes.” “Yes.” “Yes.” “Yes.” “Yes.” Simpel, maar wél heel duidelijk. Eindelijk bekende de Amerikaan z’n dopinggebruik. Het kostte hem zijn zeven Tourzeges, maar volgens USA Today ook een dikke 80 miljoen euro.

Meer dan 80 miljoen euro verloren op vijf jaar tijd. Niet niets. Dat riante bedrag is grotendeels te wijten aan de terugtrekking van sponsors zoals Trek, Giro en Oakley. Daarnaast verloor hij rechtszaken van bedrijven, betaalde hij het gewonnen geld van een lasterzaak terug aan The Sunday Times en hij kon niet langer lezingen geven voor tienduizenden dollars per keer.

Schadeclaim van 100 miljoen euro

Maar dan moet de grootste financiële klap allicht nog komen. Er hangt Armstrong namelijk een schadeclaim van 100 miljoen euro boven het hoofd. Reden? De Amerikaanse overheid daagt Armstrong voor de rechter, aangezien hij tijdens zijn periode bij US Postal gesponsord werd door de Amerikaanse belastingbetaler. De regering eist nu dat geld terug.

Extra pijnlijk: in het Amerikaanse rechtssysteem is er een premie voor de klokkenluider: ex-ploegmaat Floyd Landis. Die laatste startte zeven jaar geleden een rechtszaak tegen Armstrong, in naam van de Amerikaanse overheid. De mogelijke premie voor Landis is tevens niet min: zo'n 25 tot 30 procent van de geëiste 100 miljoen euro.