Zorgenkind Mark Cavendish: Britse sprinter is al 12 maanden op de dool

08 maart 2018

16u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen 2017 was een flop en 2018 is niet meteen beter gestart. Mark Cavendish (32) rijdt nu al twaalf maanden van ziekte naar blessure naar valpartij. Milaan-Sanremo, de enige topklassieker die hij ooit won, zal ook weer niks worden.

Cavendish kwam gisteren hard ten val in de ploegentijdrit van Tirreno-Adriatico. Een put(deksel?) in het wegdek deed hem zijn evenwicht verliezen, waarna hij met zijn hoofd en borst tegen de grond sloeg. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek hij een rib gebroken te hebben. De breuk is gelukkig stabiel — het bot is niet verplaatst — en Cavendish voelde zich in staat om te starten in de tweede rit, zei hij. Alleen, dat mocht hij niet van de jury: de Brit was buiten tijd aangekomen in de ploegentijdrit en werd daarom uit de race gezet.

