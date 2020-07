Zonder inloopkoers naar de Strade Bianche, al hoeft dat geen drama te zijn voor Van der Poel: “Ik merk op stage dat ik op schema zit” JDK

17 juli 2020

05u00 0 Wielrennen De dreiging is nu ook een feit. Mathieu van der Poel en Alpecin-Fenix passen voor de Sibiu Tour. Corona flakkerde de voorbije dagen té fel op in Roemenië. De ploeg wil geen enkel risico nemen. “Jammer, maar volledig terecht”, vindt Van der Poel.

Met ruim 35.000 bevestigde Covid-19-besmettingen — 1.804 per 1 miljoen mensen — zit Roemenië boven het wereldwijde gemiddelde. 1.971 mensen lieten er het leven. Gisteren klom de besmettingscurve naar een ongekende piek. Met de klap kwamen er 777 gevallen bij, meteen het hoogste aantal sinds de uitbraak van de pandemie begin maart. Het dagelijkse overlijdenscijfer kwam uit op 22. Het land kleurt volgens de code van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken onvermijdelijk oranje.

“Wat betekent dat er een verhoogde waakzaamheid en zelfquarantaine (14 dagen) sterk wordt aangeraden”, luidt het in een communiqué van Alpecin-Fenix. “Door de nog steeds oplopende cijfers in Roemenië is een mogelijke reklassering van het land als ‘rode zone’ en bijgevolg verplichte quarantaine niet uitgesloten. Daarom heeft Alpecin-Fenix in samenspraak met haar medische staf beslist om niet af te reizen naar de Sibiu Cycling Tour (23-26 juli).»

“Jammer”, vindt Van der Poel het. “Maar uiteraard een terechte beslissing.” Een rustige aanzet zal hem deze keer niet worden gegund. Op 1 augustus valt hij er keihard in met de Strade Bianche. Het verleden leert dat Van der Poel doorgaans weinig inlooptijd nodig heeft om meteen goed te zijn. De voorbije jaren kwam hij wel vaker tot scoren in zijn eerste (ritten)koers na een ‘break’: Baloise Belgium Tour 2017, Boucles de la Mayenne 2018, Ronde van Antalya en Arctic Race 2019.

Al is de Italiaanse WorldTourrace natuurlijk van een totaal ander kaliber. “Daarom ook hadden we de Sibiu Tour aan mijn programma toegevoegd. Om extra wedstrijdritme op te doen richting Strade Bianche. Toch merk ik tijdens onze hoogtestage in La Plagne dat ik fysiek op schema zit. Ik leef dus met een goed gevoel toe naar de herstart van het seizoen. En kijk er vooral naar uit om terug te kunnen koersen.”

