Zoek niet naar Deceuninck-Quick.Step-truitjes tijdens de Ronde: ploeg van Lefevere start onder andere naam Redactie

12 oktober 2020

15u53 0 Wielrennen De Ronde van Vlaanderen zal komende zondag niet gewonnen worden door een renner van Deceuninck-Quick.Step. Niet dat de renners van CEO Patrick Lefevere geen kans maken, maar ze zullen éénmalig in een truitje met een andere naam rijden. Voor de gelegenheid wordt het Elegant–Quick.Step.

Elegant is een raamconcept van Deceuninck en die firma wil daar in de Ronde van Vlaanderen wat meer naambekendheid aan geven. Met uitzondering van de naamswijziging blijven de shirts voor de rest hetzelfde als voorheen bij de blauw-witte garde.

“Bij een partnerschap gaat het erom elkaar te helpen om gemeenschappelijke doelen te bereiken”, zegt Lefevere. “Het is een speciaal seizoen geweest en gezien de omstandigheden proberen we er het beste van te maken. Hopelijk kunnen we dit unieke shirt zondag eer aandoen tijdens een onvergetelijke editie van de Ronde.”