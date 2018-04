Zo won Sagan als wereldkampioen de 'Helleklassieker': "Kon op de feiten vooruit lopen" ODBS

Als wereldkampioen zegevieren op de Vélodrome, het is niet iedereen gegeven. Maar kijk, 37 jaar na Bernard Hinault speelde niemand minder dan Peter Sagan dat vandaag klaar. Zijn sprong naar de vier vroege vluchters was de goeie, waarna de Slovaak toonde dat hij en niemand anders de sterkste was in deze Helleklassieker. Zijn tweede Monument, na de Ronde van Vlaanderen in 2016. Een perfecte dag voor Sagan, die gespaard bleef van de pechduivel. "Geen lekke banden, nooit betrokken of opgehouden geweest bij een valpartij, dit was een leuke Parijs-Roubaix", sprak Sagan. "Zo kon ik op de feiten vooruit lopen en anticiperen. Bovendien kon ik ook lang rekenen op mijn ploegmaats Bodnar en vooral Burghardt. Mijn broer, ook. In tegenstelling tot andere edities, zat ik zo in de finale nog heel fris en werd ik eigenlijk nooit echt moe." Waarvan akte.

Zo zag ook de Duitser Burghardt dat. "Sagan heeft het juiste moment gekozen om aan te vallen. Na die aanval van Stybar waren de jongens van Quick.Step toch wat moe. Als ploegmaat van Sagan is het fantastisch om hem hier dit Monument te helpen winnen."

